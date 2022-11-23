من بينها فوز السعودية على الأرجنتين..تعرف على أكبر عشر مفاجأت في تاريخ كأس العالم

على مدار تاريخ كأس العالم الممتد لإحدى وعشرين بطولة سابقة، كان هناك الكثير من المفاجآت في نتائج المباريات، ولا تخل أي بطولة من مفاجأة، إلا أن هناك نتائج تظل راسخة في عقول المتابعين لعدة عقود إلى ان تأتي مفاجأة أخرى لتحل مكانها.

الأرجنتين عامل مشترك في المفاجآت

يظل منتخب الأرجنتين عاملا مشتركا في مفاجآت البطولة التاريخية وفقا لتصنيف الجمهور، لم لا وهو صاحب آخر مفاجأة تحققت في بطولات العالم بالهزيمة أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف، وكان منتخب السيليستي قد خسر في مباراته الافتتاحية أيضا في مونديال عام 1990 بإيطاليا عندما خسر أمام منتخب أسود الكاميرون بهدف.

تصنيف شركة نيلسن جريسنوت للإحصاءات

شركة “نيلسن جريسنوت للإحصاءات” لها تصنيف خاص بها لمفاجآت البطولة، يعتمد على قوة الفريق وموقعه وتاريخه، وضعت فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مقدمة المفاجآت متجاوزا أكبر مفاجأة سابقة وهي فوز الولايات المتحدة على إنجلترا عام 1950، بناء على أن نسبة توقعات فوز الأخضر كانت 8.7 بالمئة، وذلك لأن تصنيف السعودية في المركز الـ 51 عالميا، فضلا عن أن الأرجنتين لم تخسر في 36 مباراة دولية متتالية.

أبرز عشر مفاجآت في تصنيف شركة جريسنوت في كأس العالم:

السعودية 2 الأرجنتين 1 (الفرصة 8.7 بالمئة) 2022. الولايات المتحدة 1- صفر إنجلترا (الفرصة 9.5 بالمئة) 1950. سويسرا 1- صفر إسبانيا (10.3 بالمئة) 2010. الجزائر 2-1 ألمانيا الغربية (13.2 بالمئة) 1982. غانا 2-0 جمهورية التشيك (13.9 بالمئة) 2006. أوروجواي 2-1 البرازيل (14.2 بالمئة) 1950. كوريا الجنوبية 2-صفر ألمانيا (14.4 بالمئة) 2018. ويلز 2-1 المجر (16.2 بالمئة) 1958. أيرلندا الشمالية 1-صفر إسبانيا (16.5 بالمئة) 1982. السنغال 1-0 فرنسا (17.3 بالمئة) 2002

وقد خرج من تصنيف جريسنوت مباراتان من أهم المفاجآت وفقا للجماهير، وهما فوز كوريا الشمالية على إيطاليا عام 1966، والكاميرون على الأرجنتين 1990، وذلك لقوة الفريقين الفائزين حينها حيث كانا في وضع أفضل مما كان متوقعا بدليل تأهلهما إلى دور الثمانية في البطولتين.