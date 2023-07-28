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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فوري المصرية تعتزم دخول السعودية وإنشاء بنك رقمي بمصر

تعتزم شركة فوري المصرية دخول السوق السعودي

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شركة فوري المصرية للمدفوعات الإلكترونية
تعتزم شركة فوري المصرية دخول السوق السعودي ودراسة إنشاء بنك رقمي في مصر

تعتزم شركة “فوري” المصرية للمدفوعات الإلكترونية دخول السوق السعودي ودراسة إنشاء بنك رقمي في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقالت فوري؛ أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، في بيان يوم الأربعاء الماضي، بحسب موقع زاوية عربي، إنها بدأت مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية – التابعة للبنك المركزي السعودي (ساما) – للحصول على رخصة لتقديم خدماتها في المملكة؛ صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وتأتي هذه المباحثات في إطار خطط الشركة للتوسع بأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، وفق البيان.

وتتوقع فوري الانتهاء من الإعداد والتقييم لهذه الخطوة نهاية العام الجاري.

شركة فوري المصرية في أسواق دولة خليجية في 2018

وتعمل فوري أيضاً على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي في مصر على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري.

بنوك رقمية لأول مرة في مصر

وفوري – التي تأسست في العام 2008 – هي أكبر منصة للمدفوعات الإلكترونية في مصر، وتقدم خدماتها لأكثر من 39 مليون عميل شهرياً.

وتأسست شركة فوري، العاملة أيضاً في مجال تكنولوجيا البنوك، في العام 2009 وتقدم خدمات مالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة وأكثر من 75 ألف نقطة خدمة، ولأكثر من 39 مليون عميل شهرياً.

وتوفر “فوري” الوقت والجهد في سداد المستحقات لدي الجهات الحكومية بدلاً من التعامل المباشر معها في ظل التعقيدات الإدارية التي يشكو منها ملايين المصريين للحصول على أي من الخدمات الحكومية؛ إذ تقدم جميع أنواع خدمات المدفوعات من اشتراكات النوادي وفواتير المياه والغاز والكهرباء والمرور والنيابة والجامعات والمدارس وغيرها.

شركة فوري المصرية في أسواق دولة خليجية في 2018
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