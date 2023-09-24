فورمولا 1، فيرستابن يقترب من اللقب الثالث

أحرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى اليوم الاحد على حلبة سوزوكا ضمن المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لفورمولا واحد.

وتقدم فيرستابن في السباق الذي تصدره من البداية وحتى النهاية على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والاسترالي اوسكار بياستري.

وساهم هذا الفوز في حسم ريد بول لقب بطولة الصانعين للمرة السادسة، كما وضع فيرستابن على مشارف التتويج بلقب بطل العالم للعام الثالث على التوالي وربما خلال جائزة قطر الكبرى في الثامن من الشهر المقبل.



ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين برصيد 400 نقطة يليه زميله المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي انسحب من سباق اليابان اليوم، بـ 223 نقطة، ثم سائق مرسيدس لويس هاميلتون بـ 190 نقطة.



ويتصدر فريق ريد بول ترتيب الصانعين برصيد 623 نقطة ثم مرسيدس برصيد 305 نقاط وفيراري بـ 285 نقطة.

والفوز هو الثالث عشر لفيرستابن هذا الموسم علماً بأن فريق ريد بول يفرض سيطرة شبه مطلقة على سباقات الموسم الحالي بدليل فوزه في 15 من اصل 16 حتى الان ولم يفلت منه سوى جائزى سنغافورة الكبرى الاسبوع الماضي حيث كان الفوز من نصيب الاسباني كارلوس ساينس (فيراري).

وعوض فيرستابن بالتالي الخيبة التي تعرض لها في سباق سنغافورة عندما اكتفى بالمركز الخامس.

وقاوم فيرستابن الانطلاقة القوية لثنائي ماكلارين، فانحرف يمينا لاقفال الباب على بياستري ثم يسارا في محاولة لافشال محاولة نوريس في تخطيه.