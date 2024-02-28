فورمولا وان تعود إلى beIN SPORTS حتى 2033

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن حصولها على حقوق البث الحصرية لبطولة العالم لسباقات فورمولا وان في 25 دولة تشمل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من موسم 2024 وتستمر حتى نهاية موسم 2033.

وتتيح هذه الاتفاقية للمشتركين في قنوات “بي إن سبورتس” (beIN SPORTS) ومنصتها للبث الرقمي TOD متابعة جميع تفاصيل سباقات فورمولا وان وفعالياتها، مع التعليق باللغات العربية والتركية والإنكليزية، بالإضافة إلى تحليلات معمّقة وحصرية تقدمها مجموعة من كبار مقدمي البرامج والمعلقين والخبراء.

وتشمل الاتفاقية أيضًا توحيد الجهود بين فورمولا وان وbeIN لإنتاج محتوى حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومصمم خصيصًا للجمهور الضخم والشغوف باللعبة في المنطقة.

ويشهد موسم 2024 العديد من الفعاليات الحماسية والتشويقية، حيث يشمل 24 سباقاً تنطلق وتنتهي في منطقة الشرق الأوسط، منها أربعة سباقات إقليمية للجائزة الكبرى تبدأ في البحرين في 29 شباط/فبراير، تليها السعودية في آذار/مارس، ثم قطر في تشرين الثاني/نوفمبر، ليكون ختام الموسم في أبوظبي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.