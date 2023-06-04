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Posted inأخبار أريبيان بزنسفورمولا واحد

فورمولا واحد، فيرستابن يهيمن على سباق كاتالونيا ويقترب من رقم سينا

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ماكس فيرستابن خلال سباق حلبة كاتالونيا الاسبانية
ماكس فيرستابن خلال سباق حلبة كاتالونيا الاسبانية

هيمن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، اليوم الأحد على جائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة كاتالونيا الاسبانية في مونتميلو، من الإنطلاق وحتى النهاية، ليحقق فوزه الخامس هذا الموسم من أصل 7 سباقات.

ورفع السائق الهولندي رصيده من الانتصارات إلى 40 انتصارا، فبات ينقصه الفوز بسباق واحد ليعادل رقم السائق البرازيلي الراحل ايرتون سينا.

وحل سائق فريق مرسيدس بطل العالم السابق الإنجليزي لويس هاميلتون ثانياً وزميله جورج راسل في المركز الثالث أمام سائق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز.

كما سجل فيرستابن أسرع لفة ليحصد 26 نقطة معززاً رصيده في صدارة السائقين إلى 170 نقطة أمام زميله بيريز (117 نقطة) وسائق أستون مارتن الاسباني فرناندو ألونسو (99 نقطة) وهاميلتون (87 نقطة).

كما عزز فريق ريد بول صدارته لبطولة الصانعين برصيد 287 نقطة أمام فريق مرسيدس (152 نقطة) وفريق أستون مارتن (34 نقطة) وفيراري (100 نقطة).

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