فورمولا واحد، فيرستابن يفوز بجائزة البحرين الكبرى

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الموسمين الأخيرين، المركز الأول في جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد في الصّخير.

وأنهى فيرستابن السباق الافتتاحي للموسم في المركز الذي اختتم به الموسم الماضي عندما توج بطلا لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، ورفع الاحد غلته من الانتصارات في الفئة الأولى إلى 36.

ولم يجد فيرستابن، المتوج للمرة الأولى في البحرين، أي مقاومة تذكر في السباق الذي انطلق من مركزه الأول وأنهاه في المرتبة ذاتها، علماً أنه لم يتنازل عنه سوى مرة واحدة عندما دخل إلى المرآب في اللفة الخامسة عشرة وخرج ثانياً، قبل أن يستعيده في اللفة الثانية عشرة وحافظ عليه حتى النهاية حتى عندما دخل المرآب للمرة الثانية والأخيرة في اللفة السابعة والثلاثين.

وتقدم فيرستابن على زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز وقادا فريقهما الى ثنائية، علماً أنها المرة الاولى التي انطلق فيها فريق ريد بول من المركزين الأوليين في جائزة البحرين التي عاندت الفريق النمسوي منذ 2013 حين حقق فوزه الأخير عليها عبر بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل.

وجاء سائق أستون مارتن الجديد الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم عامي 2005 و2006، ثالثاً بعدما قدّم سباقاً رائعاً انطلق منه من المركز الخامس.

في المقابل، تلقى فريق فيراري ضربة قاسية في السباق الافتتاحي بانسحاب سائقه شارل لوكلير من موناكو في اللفة الحادية والأربعين بسبب مشكلة ميكانيكية، فيما جاء سائقه الثاني الاسباني كارلوس ساينز رابعاً.