فورمولا واحد: فورد تعود وريد بول تكشف عن سيارتها الجديدة

جذبت شعبية الفورمولا واحد المتزايدة في الولايات المتحدة علامة تجارية أمريكية أخرى إلى رياضة المحركات الأكثر شعبية في العالم، حيث أعلنت شركة “فورد” أمس أنها ستعود إلى سلسلة سباقات الفورمولا واحد العالمية كمزود لمحركات فريق “ريد بول رايسينغ”.

وستبدأ الشراكة بالدعم الفني الفوري هذا الموسم، لكنها ستزودها بمحركات “فورد” في عام 2026 عندما تبدأ الفورمولا واحد اعتماد لوائح هجينة جديدة أغرت “فورد” بالعودة بعد غياب دام 24 عاماً.

وستشترك “فورد” و”ريد بول رايسينغ” في تطوير وحدة طاقة هجينة ستزود كل من “ريد بول” و”ألفا تاوري” بمحركات عندما يبدأ تطبيق لوائح الفورمولا واحد الجديدة في عام 2026. وتم الإعلان عن الشراكة، التي تستمر لمدة ثماني سنوات على الأقل، في نيويورك بمناسبة كشف “ريد بول” النقاب عن تصميم السيارة “آر بي 19” التي ستستخدمها في سباقات عام 2023. وقد فازت “ريد بول” بلقب الصانعين الموسم الماضي، وسائقها الهولندي ماكس فرستابن بلقب بطل العالم للمرة الثانية على التوالي.

وقال مارك راشبروك، المدير العالمي لفورد بيرفورمانس، لوكالة أسوشيتد برس: “ريد بول ملتزمة بالفوز وقد أثبتوا قدرتهم على الفوز. نريد أن نكون في رياضة السيارات من أجل التكنولوجيا وللتسويق، لكننا نريد أن نفعل ذلك بالفوز ومع الشريك المناسب. إنهم ملتزمون بذلك، ولديهم ثقافة رابحة”.

وقد سيطرت شركة “فورد” على الفورمولا واحد في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كشركة مصنعة للمحركات مع شركة “كوزوورث”، وتعتبر “فورد” ثالث أنجح صانع للمحركات في تاريخ الفورمولا واحد مع 10 بطولات صانعين و 13 بطولة للسائقين. وفازت “فورد” في 176 سباقاً وامتلكت فريق “جاغوار” للفورمولا واحد وأدارته حتى عام 2004 عندما تم بيع “جاغوار” وأصبحت “رد بول رايسينغ”.

إرثٌ مدهش في عالم السباقات

ورحّب ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد، الذي انضمّ إلى الصانع الأمريكي في إعلانه اليوم الجمعة، بعودة فورد إلى عالم الجائزة الكبرى.

وقال: “أنباء عودة فورد إلى الفورمولا واحد بدءاً من 2026 رائعة للرياضة، ونحن متحمّسون لرؤيتهم ينضمّون إلى قائمة الشركاء المدهشين المتواجدين بالفعل في الفورمولا واحد”.

وأضاف: “فورد علامة دوليّة ولها إرثٌ مدهش في عالم السباقات وصناعة السيارات، وهم يرون قيمة كبيرة في منصّتنا بوجود أكثر من نصف مليار مشجّع حول العالم”.

من جانبه يعتقد محمّد بن سليّم رئيس “فيا” بأنّ قرار فورد يعكس تغيير الفورمولا واحد لقوانين المحرّكات لموسم 2026.

وقال: “هناك القليل من المصنّعين الذين لديهم إرثٌ ضخمٌ في رياضة المحرّكات مثل فورد، لذا فإنّ رؤيتها تعود إلى بطولة العالم للفورمولا واحد أنباءٌ مدهشة”.

وأكمل: “يُؤكّد ذلك أكثر نجاح قوانين وحدات الطاقة لموسم 2026 التي تتمحور حول الاستدامة والعرض على الحلبة، والحصول على المزيد من الاهتمام في الولايات المتّحدة الأمريكيّة مهمٌ لتواصل نموّ قمّة رياضة المحرّكات في العالم”.

سيارة ريد بول الجديدة لموسم 2023

سائقا ريد بول ماكس فيرستابن (وسط) وسيرجيو بيريز (يسار) خلال حفل إطلاق السيارة الجديدة (أ ب)

وأصبح فريق “ريد بول” أوّل من يكشف عن سيارته الفعليّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك ضمن حدثٍ باهر في مدينة نيويورك الأمريكيّة.

وتمّ الكشف عن سيارة “آر بي19” التي سيسعى بها كلٌ من الفريق وسائقه ماكس فيرستابن للدفاع عن لقبي السائقين والصانعين هذا الموسم.

وتدخل “ريد بول” الموسم الجديد متسلّحة بأدائها القويّ في النصف الثاني من الموسم المنقضي والعديد من التحديثات بما في ذلك الهيكل الأخفّ وزناً.

وتشابهت السيارة المعروضة كثيراً مع سيارة “آر بي18” من العام الماضي، بينما عُدّلت الكسوة قليلًا لتحتضن عدداً من الرعاة الجدد.

Meet the #RB19 ? Our car for the 2023 #F1 season ? pic.twitter.com/ilCfMQMxW4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

واختارت “ريد بول” مدينة نيويورك بالنظر إلى اتّساع السوق الأمريكيّة وتضخّم شعبيّة الفورمولا واحد هناك، إلى جانب الاحتفاء براعيها الرئيسي أوراكل الأمريكي.

وأعلنت “ريد بول” عن إقامتها لمسابقة لمشجّعيها للمشاركة في اعتماد ثلاث كسوات مميّزة للسباقات الأمريكيّة الثلاثة هذا الموسم.