فورمولا واحد، بيريز يحرز جائزة أذربيجان الكبرى متفوقاً على فيرستابن

أحرز المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فريق ريد بول، لقب جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بتقدمه بفارق ثانيتين على زميله في الفريق بطل العالم في آخر سنتين الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم الأحد، في باكو.

وفيما واصل فريق ريد بول هيمنته على بداية هذا الموسم، حلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث أمام الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، ليمنح الفريق الأحمر أول منصة هذه السنة.

وبعد تتويجه بلقب سباق السبرينت السبت، قلّص بيريز الفارق مع فيرستابن في صدارة الترتيب العام للسائقين إلى ست نقاط (93-87)، علماً ان الموسم يتألف من 23 سباقاً.

ويتبادل سائق ريد بول التتويج هذا الموسم، فأحرز فيرستابن المركز الأول في البحرين وأستراليا وبيريز في السعودية وأذربيجان، علماً أن ميامي الأمريكية تستضيف الجولة الخامسة، الأحد المقبل.

وقال مهندس بيريز للسائق المكسيكي “ملك الشوارع”، في إشارة إلى ان خمسة من انتصاراته الستة تحققت على حلبات شوارع، مرتان في باكو، إضافة الى انتصارات في السعودية، موناكو وسنغافورة.

وقال بيريز، السائق المحبوب من الجماهير والذي يَعتقد ان بمقدوره التفوّق على زميله فيرستابن: “جرت الأمور بشكل جيّد، نجحنا بمواصلة الضغط على ماكس. أعتقد أن الأمور كانت قريبة بيننا، ضغطنا إلى الحد الأقصى. اصطدم كلانا بالحائط في بعض المرات، لكننا نجحنا بإبقائه تحت السيطرة”.

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