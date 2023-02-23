الفورمولا واحد: اقبال هائل على تذاكر سباق أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى المندرج ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، والذي يقام على حلبة مرسى ياس خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عن نفاد جميع تذاكر المدرجات الرئيسية، والشمالية، والغربية، والمارينا.

وكان منظمو الحدث أعلنوا عن طرح تذاكر النسخة الـ15 من السباق في بداية شباط/فبراير الجاري، لتشهد التذاكر طلبا غير مسبوق على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأعلن المنظمون عن طرح تذاكر مدرج المسار المستقيم الشمالي مجددا، كما كشفوا عن تبقي عدد محدود من التذاكر في المدرج الجنوبي وتذاكر باقات الضيافة للسباق.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ” كان الإقبال على تذاكر السباق مذهلا، وشهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية وخلال فترة قياسية نفاد جميع تذاكر المدرج الرئيسي، والشمالي، والغربي، والمارينا”.

وأضاف “الإقبال على التذاكر فاق توقعاتنا خاصة مع بيع هذا العدد من التذاكر قبل أيام من انطلاقة موسم فورمولا واحد”.