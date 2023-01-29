فورمولا الدرعية يتوج الألماني فيرلاين للمرة الثانية

تمكّن الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق “تاغ هوير بورشه فورمولا إي” من الحصول على المركز الأول للمرةِ الثانيةِ توالياً في ختام منافسات الجولة الثانية من سباق كور الدرعية إي بري 2023، والجولة الثالثة من بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي”، والتي احتضنتها الدرعية للمرة الخامسة على التوالي، تحت الأضواء الكاشفة ليلاً.

وقد توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين؛ حيث تمكّن الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق “تاغ هوير بورشه فورمولا إي” من الحصول على المركز الأول للمرةِ الثانيةِ توالياً، فيما حلّ البريطاني جايك دينيس سائق فريق “أفالانش أندريتي موتورسبورت” ثانياً، وجاء الألماني رينيه راست سائق فريق “ماكلارين نيوم فورمولا إي” ثالثاً في الترتيب.



وشهد السباق الذي تحتضنه المملكة أول تجربةٍ رسميةٍ لسيارات الجيل الثالث GEN3 في الدرعية، بعد إطلاقها العام الماضي في موناكو، حيث انطلقت التجارب الحرّة والتصفيات التأهيلية عند الرابعة مساءً، ونجح خلالها البريطاني جيك هيوز سائق “ماكلارين نيوم فورمولا إي” في الحصول على المركز الأول، تلاه النيوزيلندي ميتش إيفانز سائق “جاكوار ريسينغ”، ومن خلفهما الألماني رينيه راست سائق “ماكلارين نيوم فورمولا إي”.

وبدأت منافسات سباق كور الدرعية إي بري 2023، المنبثقة من سباقات بطولة العالم “إي بي بي فومولا إي”، يوم أمس الجمعة، وذلك بالجولة الثانية، وقد فاز بها الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق “تاغ هوير بورشه فورمولا إي”، فيما نجح البريطاني جايك دينيس سائق فريق “أفالانش أندريتي موتورسبورت”، في حصد المرتبةِ الثانية في السباق، وحلّ البريطاني سام بيرد سائق فريق “جاكوار تي سي اس” ثالثاً في الترتيب.

وستنتقل بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي” إلى مدينة حيدر آباد الهندية في شهر فبراير المقبل، كما ستحط المنافسةُ رحالها بعد ذلك في مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية خلال الشهر ذاته، يليها توالياً البرازيل، وألمانيا، وموناكو، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، ثم المملكة المتحدة في آخرِ محطةٍ للمنافسة.

يذكر أن سباق كور الدرعية إي بري 2023، شارك فيه 11 فريقاً، يمثلهم 22 سائقاً، وذلك على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.495 كلم، والتي تستمد إضاءتها من تقنية (LED) الصديقة للبيئة.