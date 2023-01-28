فورمولا إي الدرعية يشهد فوز الألماني فيرلاين بعد سباق ليلي مثير

فاز الألماني باسكال فيرلاين بالمركز الأول في السباق الليلي لفورمولا إي الذي جرى يوم الجمعة في الدرعية، تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023)، ضمن منافسات منافسات الجولة الثانية للبطولة العالمية، والموسم التاسع من البطولة، التي تعد إحدى فعاليات موسم الدرعية.

ويشهد اليوم السبت الجولة الثالثة للبطولة أيضاً في الدرعية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر شباط / فبراير المقبل.

وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، الفائزين، حيث حصل الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق “تاغ هوير بورشه فورمولا إي” على المركز الأول في الجولة الأولى من سباق كور الدرعية إي بري 2023، والجولة الثانية من بطولة العالم ” أي بي بي فورمولا إي”، فيما نجح البريطاني جايك دينيس سائق فريق “أفالانش أندريتي موتورسبورت”، في حصد المرتبةِ الثانية في السباق، وحلّ البريطاني سام بيرد سائق فريق “جاكوار تي سي اس ” ثالثاً للترتيب.

المشاركة الأولى لسيارات الجيل الثالث

وشهدت حلبة الدرعية، المشاركة الأولى لسيارات الجيل الثالث، والتي تمتازُ بتطورها وسرعتها، مقارنة بسيارات الأجيال السابقة الأولى والثانية، كما تعدُّ الأقل وزناً وأكثر استدامةً من ناحية طاقة البطارية، ما يمكنها تقديم أداء مميز بمجموع طاقة يصل إلى نحو 600 كيلو واط.

وتتواصل أحداث سباق كور الدرعية إي بري 2023 اليوم السبت، بإقامة الجولة الثانية من السباق والثالثة من بطولة العالم، ليواصل المتسابقون المشاركون مشوارهم الطويل في هذا الموسم، والذي يمر بـ16 جولة لمدة سبعةِ أشهر، وذلك في عددٍ من دول العالم.

وعن النسخة السابقة لفورمولا إي الدرعية في 2022 فقد شهدت استضافة الجولتين الأولى والثانية من الموسم الثامن، حيثُ فاز الهولندي نِك دي فريز سائق فريق “مرسيدس بنز إي كيو” بالجولة الأولى، أما الجولة الثانيةُ فكانت من نصيب السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق “روكيت فينتوري ريسينغ –موناكو”.

ويشارك في سباق “كور الدرعية إي بري”2023 ” 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.495 كلم حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.

يذكر أن الجولةُ الأولى من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” أقيمت في المكسيك، فيما تحتضن السعودية، وتحديداً الدرعية، الجولتين الثانية والثالثة على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر شباط / فبراير المقبل. وفي الشهر ذاته سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا وأميركا وإيطاليا لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.

تنافس 22 سائقاً يمثلون 11 فريقاً

ويتنافسُ في هذه النسخة من سباق بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”، 11 فريقاً يمثلهم 22 متسابقاً وهي: فريق “جاكوار تي سي إس” الذي يمثله البريطاني سام بيرد، والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق “نيسان فورمولا إي” الذي يمثله الفرنسي ساشا فينيستراز ومواطنه نورمان ناتو، إلى جانب فريق “إي بي تي كوبرا” بقيادة السويسري نيكو مولر، والجنوب إفريقي كيفين دان ليند، كما يضم فريق “أفالانش أندريتي فورمولا إي” كلاً من الألماني آندريه لوتريه والبريطاني جاك دينيس، فيما يمثل فريق “ماهيندرا رايسينغ” البرازيلي لوكاس دي غراسي، والبريطاني أوليفر رولاند، ويدخل فريق “نيوم 333 رايسينغ” تحت قيادة البرازيلي سيرجيو سيتي كامارا، والبريطاني ودان تيكتم.