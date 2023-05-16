فودافون تعتزم تسريح 11 ألف موظف

تراجعت أسهم «فودافون» 4%، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة الاتصالات البريطانية عن خطط لخفض عدد قياسي من الوظائف يبلغ 11 ألف وظيفة وتوقع نمو ثابت في الأرباح، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت مارغريتا ديلا فالي، رئيسة «فودافون» الجديدة، في بيان الثلاثاء: «لم يكن أداؤنا جيداً بما يكفي. للتسليم باستمرار، يجب أن تتغير فودافون”.

وقالت فودافون: «إنها ستلغي 11 ألف وظيفة على مدى ثلاث سنوات، من إجمالي عدد الموظفين الذي يزيد قليلاً على 100 ألف». وذكرت «رويترز» أن هذه هي أكبر جولة من التخفيضات في تاريخ الشركة.

وأضافت ديلا فالي: «أولوياتي هي العملاء والبساطة والنمو. سنقوم بتبسيط منظمتنا، والتخلص من التعقيد لاستعادة قدرتنا التنافسية. سنعيد تخصيص الموارد لتقديم الخدمة عالية الجودة التي يتوقعها عملاؤنا ودفع المزيد من النمو من الموقع الفريد لأعمال فودافون”.

وسجلت شركة «فودافون» إيرادات بلغت 45.7 مليار يورو (49.7 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2023، دون تغيير تقريباً مقارنة بالعام السابق.

وأصدرت توجيهات متشائمة للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024، قائلة: «إن التدفق النقدي الحر سينخفض إلى 3.3 مليار يورو، مقابل 4.8 مليار يورو في العام السابق. والتدفق النقدي الحر هو مقياس لمقدار النقد المتبقي للشركة بعد دفع نفقات التشغيل والنفقات الأخرى”.