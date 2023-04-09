فوازير غازي الذيابي السعودي تشعل تويتر منذ بداية رمضان

أشعل هاشتاك بعنوان (#فوازير_غازي_الذيابي)، منذ بداية شهر رمضان المبارك، موقع تويتر في المملكة العربية السعودية وأحياناً الترند العالمي (Worldwide).

وأطلق #غازي_الذيابي فوازيره في موسمها الثالث مع بداية شهر الصيام أي قبل 16 يوماً ليتفاعل معه مئات الآلاف يومياً تحت هاستاك (فوازير غازي الذيابي) وذلك رغبة بالفوز في مسابقاته التي يتخللها هدايا قيمة كثيرة ومتنوعة في مقدمته سيارات فارهة.

وتصدر هاشتاك #فوازير_غازي_الذيابي9 اليوم الأحد الترند السعودي بأكثر من 1.03 مليون تغريدة وهو رقم قياسي وفق جميع المعايير.

طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي

هناك طريقتان للاشتراك في المسابقة النسخة الثالثة، الأولى عبر منصة التواصل الاجتماعي

1- الدخول إلى حساب غازي الذيابي في تويتر.

2- الاشتراك في المسابقة التي يتم طرحها يومياً.

3- الإجابة على الأسئلة التي يتم عرضها ومتابعة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم السحب على الجوائز في نهاية الحلقة.

والطريقة الثانية، عبر الاشتراك من خلال الاتصال بالرقم (0592732536) لخطوط شركة زين، أو (0544023046) لخطوط شركة موبايلي، والرقم (0535527889) لخطوط شركة الاتصالات السعودية (STC).

من غازي الذيابي؟

غازي الذيابي هو أحد مشاهير السعودية على سناب شات وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، ويملك نحو أربعة ملايين متابع على سناب شات ونحو 562 ألف متابع في تويتر ومثلهم تقريباً في إنستغرام، وأعداد جميع المتابعين في زيادة مضطردة، ومعظمهم نشطون.

وتثير فوازير غازي الذيابي؛ النجم السابق لقناة بداية السعودية المتخصصة ببث برامج تلفزيون الواقع، منذ سنتين تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الهدايا القيمة التي يقدمها.

ويلاحق الجدل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وغيرها من دول الخليج، وسنت الرياض مؤخراً تشريعاً جديداً يلزم مشاهير تلك المواقع بالحصول على ترخيص عند نشر الإعلانات التجارية التي تدر عليهم ملايين الريالات سنوياً.

فوازير غازي الذيابي