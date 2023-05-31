فندق هيلتون لندن متروبول المُجدّد يرحب بضيوفه من الخليج

مع اقتراب فصل الصيف، يستعد فندق هيلتون لندن متروبول سيتي الشهير للترحيب بالضيوف القادمين من الشرق الأوسط، بعدما خضع لعمليات تجديد شاملة بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية. وباعتباره أكبر فندق هيلتون خارج الولايات المتحدة، فإن التحول المذهل الذي شهده، يعزز مكانته باعتباره وجهة السفر المرموقة والفاخرة للسياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتمتع بموقع مثالي يتيح إمكانية الوصول إلى أفضل المعالم السياحية في لندن بيسر وسهولة.

يتحدث المدير العام لفندق هيلتون لندن متروبول، بيل فيشر عما يقدمه فندق هيلتون لندن متروبول عن غيره من فنادق لندن بالنسبة للمسافرين القادمين من دول الخليج العربية، ويشير قائلا: عملنا في فندق هيلتون لندن متروبول على تصميم تجربة الضيوف بما يناسب رغبات وتفضيلات المسافرين من دول الخليج العربية، فنحن ندرك رغبة الضيوف بالشعور كما لو كانوا في منازلهم أثناء زيارة مدينة جديدة، ولهذا نوفّر مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق المصممة لمنحهم شعورًا بمزيد من الراحة والترحاب.

وقد حرصنا على التفكير في جميع جوانب الإقامة، من قوائم الأطباق المستوحاة من منطقة البحر المتوسط إلى قنوات التلفزيون باللغة العربية وغرف الصلاة وأفراد الفريق المتحدثين باللغة العربية، وذلك لضمان أكبر قدر من المتعة في إقامتهم معنا.

كما إن إقامتهم في موقعنا المميز في قلب لندن تعني قربهم من أهم معالم المدينة، بما في ذلك وجهة التسوق المحببة للسياح في بيستر فيليج التي تبعد مسافة قصيرة بالقطار من الفندق، أو مطار لندن هيثرو على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة.

ولاكتمال جمال التجربة، أطلقنا عرضًا حصريًا للتوفير عند الإقامة لفترة أطول لجميع الزوار القادمين من دول الخليج العربية، كي يستمتعوا بمجموعة من المزايا الفريدة بما فيها الخصومات على أسعار الغرف.

شهد الفندق مؤخرًا عملية تجديد وتحديث بملايين الدولارات، فما الذي يتوقعه الضيوف من ذلك التحديث؟

يسعدنا أن نعلن اكتمال أعمال التجديد التي بلغت تكلفتها ملايين الدولارات، والتي أدت إلى تحول مذهل بالفعل. كان هدفنا هو خلق تجربة غامرة للضيوف تحتفي بثقافة لندن وإرثها العريق، بما في ذلك التنوع والفنون والعمارة والتراث، وقد حققنا ذلك عبر تجديد كافة العناصر بدءًا من البنية التحتية الأساسية والديكورات ووصولًا إلى الاطباق والمشروبات والمرافق الترفيهية. كما شهدت الغرف والأجنحة عملية تجديد رائعة ليصبح بوسع العائلات والمجموعات حتى 8 أشخاص السفر والإقامة معًا في أجنحة أنيقة، ونحن واثقون بأن ضيوفنا الدائمين الذين يعرفون الفندق ويحبونه سيلمسون التجربة الفريدة بعد التجديد.

هل سيتم تصميم الأطباق بشكل يناسب ذائقة الزوار من دول الخليج العربية؟

تضمن عملية التجديد الموسعة إطلاق أربعة مطاعم ومقاهٍ جديدة في الفندق لتكون وجهات راقية ومتميزة للمأكولات والمشروبات، بما فيها وجهة للمأكولات الشعبية ومطعم تيبورن ماركت الذي يقدم الأطباق البريطانية على مدار اليوم ويحتفي بعدد من المواقع المحبوبة مثل بورو ماركت وكوفنت جاردن. وإلى جانب التجديدات، سيكون بوسع الضيوف الاستمتاع بنكهاتهم المحببة حيث يقدم فندق هيلتون لندن متروبول الأطباق التي تناسب ذوقهم بالإضافة إلى خدمة الغرف على مدار الساعة. وتركّز الخيارات المقدمة في الفندق على تقديم الأطباق الموسمية الطازجة باستخدام مكونات محلية فقط.

ما الذي يبحث عنه الضيوف القادمون من دول الخليج العربية عند زيارة لندن، وكيف تلبّون تلك الرغبة؟ وما هو متوسط طول الإقامة عادة وهل تكون لغايات العمل أم الترفيه؟

عندما يزور المسافرون من دول الخليج لندن، وبخاصة في أشهر الصيف، فإنهم يتطلعون عادة إلى الابتعاد عن حرارة الصيف سواء كانت الزيارة للعمل أو الترفيه أو كليهما معًا، ويستفيدون من موقعنا في قلب مدينة لندن الذي يسهل لهم ذلك. ففندقنا يقع في منطقة حيوية وغنية بالوجهات الثقافية والحضارية والمعالم السياحية مثل هايد بارك، وبادينغتون، ومتحف شيرلوك هولمز وغيرها، قبل العودة إلى غرفهم المريحة. ويطمئن الضيوف كذلك إلى أن فندق هيلتون متروبول سيقدم لهم الذّ الأطباق بعد يوم حافل بالمتعة، وأسرّة مريحة كي يقضوا ليلة هانئة قبل يوم جديد من الاستكشاف في العاصمة البريطانية.

ما هي سعة الفندق، وكم ضيفًا من دول الخليج العربية تتوقعون زيارته للفندق هذا الصيف؟

نفتخر بأننا أكبر فنادق هيلتون خارج الولايات المتحدة، حيث يضم هيلتون لندن متروبول 1,100 غرفة وجناحًا فندقيًا، ونتوقع بأن يكون موسم الصيف لهذا العام حافلًا ويشهد إقبالًا كبيرًا في ظل رفع كافة قيود السفر. كما نتطلع إلى الترحيب بجميع المسافرين من دول الخليج العربية في فندقنا بعد تجديده، ونحن واثقون من أن خدماتنا ومرافقنا الفريدة وموقعنا الراقي والتجربة الغامرة لضيوف ستضع فندقنا ضمن أبرز خيارات الزوار القادمين من دول الخليج العربية لزيارة لندن هذا الصيف.

وتركز التجديدات الجديدة على مفهوم الاستدامة، الذي يحظى بالأولوية في الفندق لتقديم مساحات صديقة للبيئة في جميع أنحائه. وفي هذا الخصوص، قال بيل فيشر، المدير العام لفندق هيلتون لندن متروبول: “يسعدنا الترحيب بضيوفنا من دول مجلس التعاون الخليجي مع اقتراب أشهر الصيف الأكثر دفئاً. تعد لندن وجهة مفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط، ونحن على ثقة من أن فندقنا المعاصر الذي تم تجديده مؤخراً سيلبي رغبات الضيوف. من خلال التحول الإبداعي الذي يحتفي بالأناقة ويكرّم المدينة العريقة، فإننا سنقدم بلا شك تجربة راقية لجميع ضيوفنا”.

ويمكن للضيوف استكشاف خيارات الإقامة المختلفة في الفندق الذي تم تجديده مؤخراً، مع غرف عائلية تبدأ من 300 جنيه إسترليني، وأجنحة تبدأ من 550 جنيهاً إسترلينياً. وتأتي الأجنحة مع وجبة إفطار مجانية وإمكانية الدخول إلى الصالة التنفيذية التي تحتوي على منطقة مخصصة لتسجيل الوصول، ويتوفر العرض الحصري والمحدود “إقامة أطول وتوفير” لضيوف برنامج هيلتون أونرز القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، مع خصم 20% على أسعار الغرف المطبقة على الإقامات التي تزيد على أربع ليالٍ.