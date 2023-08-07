تحقيق مع فندق مصري لطرده عارضة أزياء اجنبية جاءت لحضور ترافيس سكوت

أثار طرد عارضة أزياء إسرائيلية تدعى شاي زنكو من أحد الفنادق في القاهرة، جدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين، بعدما زعمت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أنه تم طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة جاءت لحضور حفل ترافيس سكوت لكنها بقيت بعد إلغاء الحفل في أحد الفنادق في القاهرة والذي طردتها إدارته بعد اكتشاف جنسيتها، حيث تم إجبارها على مغادرة الفندق فورًا.

وبعد نبأ طرد عارضة الأزياء الإسرائيلية من أحد فنادق القاهرة، تواصل القاهرة 24 مع مصدر مسئول داخل غرفة المنشآت الفندقية ليكشف حقيقة الأمر، والذي صرح بأنه تم البدء في البحث عن الفندق لفتح تحقيق عاجل مع إدارته لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وقال المصدر في تصريحات، إنه بعد البحث عن الفندق وتم التحقيق مع إدارته لاحظنا أن الفندق غير مرخص سياحيًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون المنشآت الفندقية.

وسبق وأشار المصدر إلى أنه ليس هناك أي قرار من وزارة السياحة يمنع دخول جنسيات محددة للفنادق، معلقًا: عند إجراء التحقيق وفي حالة خطأ الفندق ستتم معاقبته بعقاب يتم تحديده من قبل غرفة المنشآت الفندقية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ترافيس سكوت مغني الراب الأمريكي، وجه دعوة للموديل الإسرائيليةشاي زانكو لمرافقته في حفلته الموسيقية التي تم إلغاؤها في مصر، وبعد وصولها إلى مصر اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية وطُلب منها مغادرة الفندق على الفور.‏