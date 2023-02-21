فندق قصر الإمارات يغير اسمه بعد 18 عاما على انطلاقه

تم تغيير اسم فندق قصر الإمارات رسمياً إلى قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبو ظبي، في خطوة من شأنها الإنتقال بالفندق إلى عصر ذهبي جديد مع المحافظة على إرث الفندق وتقديم تجارب ضيافة جديدة للنزلاء كما تقول مجموعة فنادق ماندارين أورينتال.

وقال جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قصر الإمارات: “يمثل قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي علامة فارقة لعلامتنا التجارية ويؤكد التزامنا تجاه المنطقة. ويعد القصر معلماً عالمياً شهيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا إدارة عقار يتمتع بهذه الأهمية التاريخية والثقافية”.

وبالإضافة إلى الاسم الجديد، يضم القصر المواجه للشاطئ غرفاً مجددة ومنتجعاً صحياً (سبا) جديداً ومرافق رياضية محسّنة.

وستشمل أماكن الإقامة المُعاد تصميمها أول غرف مخصصة للنباتيين في المنطقة تتميز بتصميم رقيق، وأسرّة مستدامة، وخيارات تناول طعام نباتية داخل الغرفة، ومستلزمات الحمام التي لا تتسبب في إيذاء الحيوانات.

وتوفر الأجنحة المميزة الجديدة في الفندق أولوية الوصول إلى مرافق المنتجع، بينما يضم نادي قصر الإمارات 660 متراً مربعاً من مناطق المعيشة وتناول الطعام والاسترخاء حصرياً للأعضاء ونزلاء الأجنحة.

ويعتبر فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبو ظبي من أكثر الفنادق شهرة في المدينة ويضم مطاعم حائزة على نجمة ميشلان ومنتجعاً صحياً (سبا) حائزاً على جوائز ومرافق حفلات الزفاف المتميزة.

وهناك أيضاً “ذا هايد واي” من سبا قصر الإمارات، وهو ملاذ أنيق وحميم بلا عناء للحواس، مُعد لإعادة التوازن إلى الجسم، والذهن، والروح.