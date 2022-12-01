فندق فورسيزونز الرياض: ترقية جونتر جبهارد إلى نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام

يسرّ فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة، الفندق الأكثر شهرة في الرياض، الإعلان عن الترقية الأخيرة لجونتر جبهارد لمنصب نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام.

انضم جبهارد، ذو الخبرة العريقة في مجال الضيافة، إلى فندق فورسيزونز الرياض في عام 2019 كمديرعام، بعد مسيرة مهنية دولية امتدت 35 عامًا من أوروبا إلى الولايات المتحدة، ومن آسيا إلى أستراليا، وفي السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. خلال فترة عمله، كان جبهارد يشرف على جميع الجوانب العملية والتجارية للفندق بما في ذلك التجديدات الحديثة بقيمة مائة مليون دولار. ولقد كان أيضًا محركًا رئيسيًا في جذب المواهب المحلية إلى الفريق. في آخر منصب له كمديرعام أول، كان يدعم جهود التوسع الاستراتيجي المستمر للفورسيزونز داخل المملكة.

وقال سايمون كاسون، رئيس عمليات الفنادق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: “جونتر مسؤول مبدع في الفندق مع سجل حافل من النجاحات. في منصبه الجديد, سيواصل الإشراف على فندق فورسيزونزالرياض وسيتولى المسؤولية الإقليمية عن جميع الجوانب التشغيلية لنمونا الناشئ في المملكة. تعتبر المملكة العربية السعودية الوجهة الأكثر نشاطًا لمنطقتنا من منظور النمو حيث يوجد حاليًا 10 مشاريع جديدة في مراحل مختلفة من التطوير. نحن محظوظون بوجود قائد يشاركنا الرؤية الطموحة لمستقبل المملكة”.

يقع فندق فورسيزونز الرياض في موقع مثالي في قلب مدينة الرياض، و هو أحد أكثر الوجهات حيوية في المملكة، مع غرف وأجنحة تم تجديدها حديثًا، وهو مزيج جذاب من التصميمات الداخلية الفاخرة العصرية مع لمسات التراث السعودي. يقع الفندق في داخل برج المملكة، أحد أشهرمناطق الجذب في المدينة للسياح والسكان المحليين.

وقال جونتر جبهارد، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام في فندق فورسيزونز الرياض: “أشعر بالفخر والامتياز لتولي هذا الدور الإقليمي مع فورسيزونز. هناك إرث غني في المملكة يمكن الاعتماد عليه ونحن نخطط مسارنا لمستقبل مبهر. مع تحول المملكة العربية السعودية إلى وجهة ديناميكية مليئة بالفن والثقافة والترفيه، أتطلع إلى العمل مع الفريق والمجتمع المحلي لزيادة ترسيخ المملكة على الساحة الدولية.”

ولد جبهارد ونشأ في نورمبرج بألمانيا، وكان دائمًا يشجعه والديه للسفر ورؤية العالم. بعد التحاقه بأكاديمية الفنادق والسياحة في ميونيخ بألمانيا، درس المالية والإدارة في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك. تعد خبرة جبهارد السابقة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى سمات قوية ستدعم نمو فنادق ومنتجعات فورسيزونز في المملكة العربية السعودية.