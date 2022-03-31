فندق أسكوت كورنيش الخبر يطلق عروضاً جذابة لضيوف السعودية

أعلنت أسكوت المحدودة، الشركة الرائدة عالميًا في تشغيل الشقق الفندقية، أنها ترحب بالمقيمين والزوار للاستمتاع بالواجهة البحرية والإطلالات على المناظر الخلابة في فندق أسكوت كورنيش الخبر. يقع الفندق المؤلف من شقق فسيحة مصممة بأناقة على الكورنيش الهادئ في المنطقة الشرقية من الخبر، ويجسّد الفخامة بأبهى حللها ويضم مختلف أنواع الشقق، بدءًا من شقق الاستوديو المجهزة بالمفروشات العصرية وصولاً إلى شقق البنتهاوس الراقية التي تضم ثلاث غرف نوم. الآن، أصبح بإمكان المقيمين والزوار الباحثين عن ملاذ للاسترخاء الاستفادة من خصم يصل إلى 20% عند حجز إقامتهم في فندق أسكوت كورنيش الخبر.

تدعو وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والإطلالات الخلابة لفندق أسكوت كورنيش الخبر الضيوف للاستمتاع بمنزلهم الثاني. كما وتتميز وجهة الإقامة الفريدة الواقعة على الواجهة البحرية بحوض سباحة وركن للياقة البدنية ومطعم وغرفة ألعاب للأطفال وصالة للنزلاء ومركز للفعاليات وغيرها، مما يضمن للنزلاء الاستمتاع بلحظات ممتعة وإقامة مريحة. كذلك، يمنح الفندق النزلاء فرصة التنعّم بقسط من الراحة بعيدًا عن المدينة الصاخبة. يمكن للضيوف الاستفادة من خصم يصل إلى 20% عند الحجز مباشرة بعد التسجيل في برنامج مكافآت أسكوت ستار عبر discoverasr.com/asr. كما يمكن لأعضاء برنامج الولاء الاستفادة من الخصم عند استخدام العرض الترويجي “Travel. Live. Discover”عبر discoverasr.com/offers .