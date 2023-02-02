أبرمت اتفاقية لدعم شركات التكنولوجيا المالية المتمركزة في مصر والتي تخطط للتوسع إلى السعودية أو العكس.

ووقعت فنتك بدي السعودية؛ المنصة الشاملة التابعة لمكتب نسرين العيسى للمحاماة والاستشارات القانونية والتي تقدم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات الناشئة والأجنبية، مذكرة تفاهم مع شركة رياض ورياض للاستشارات القانونية، التي تقدم خدمات متكاملة للشركات مثل الامتثال وأسواق رأس المال وخصوصية البيانات وتأسيس الشركات والتوظيف وتسوية النزاعات.

ووقعت الاتفاقية نسرين العيسى مؤسسة فنتك بدي السعودية، فيما وقعتها عن جانب مكتب رياض ورياض للاستشارات القانونية الدكتورة فاطمة صالح بحضور مسؤولين من كلا الطرفين.

وقالت نسرين العيسى مؤسسة فنتك بدي السعودية، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نخسة منه، “تحرص السعودية على أن تكون مركزًا جاذبًا للشركات العالمية التي تتطلع إلى تطوير وتوسيع أعمالها وتأسيس مكاتبها الإقليمية وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وقد بذلت السلطات السعودية مؤخرًا جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتنويعه وتعزيز فعاليته وزيادة عدد الشركات الناشطة في هذا المجال إلى 525 وتوفير 18 ألف فرصة عمل بحلول العام 2030. يعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أسرع القطاعات نموًا في المملكة، لذا يسعدنا التعاون مع مكتب رياض ورياض للاستشارات القانونية للمساهمة معًا في تحقيق هذا الهدف ودعم شركات التكنولوجيا المالية المصرية”.

وأضافت “انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة القائمة على الابتكار في مسيرتها، ستعمل فنتك بدي السعودية مع مكتب رياض ورياض للاستشارات القانونية لتزويد شركات التكنولوجيا المالية بحلول عملية وفعالة وغير مكلفة تدعم مسيرة أعمالهم في مصر وتساعدهم على المضي قدماً”.

وقالت الدكتورة فاطمة صالح، الشريكة في مكتب رياض ورياض للاستشارات القانونية “نتطلع من خلال هذه الشراكة أولاً إلى إضفاء الطابع الرسمي على التفاعل المتبادل وتعزيز قدراتنا بهدف تقديم خدمات مميزة للعملاء في مصر والسعودية. لا يزال ثمة إمكانيات واعدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مصر خصوصًا أن عدد سكانها يتخطى 110 ملايين نسمة وأن ثلثيها بلا مصارف. وقد تم تصنيف مصر من بين أفضل الدول في إفريقيا والمنطقة من حيث ديناميكية قطاع التكنولوجيا المالية والنمو الكبير الذي يشهده. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت الاستثمارات المالية من حوالي مليون دولار تم جمعها في ثلاث صفقات في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2017 لتصل إلى أكثر من 159 مليون دولار تم جمعها في 32 صفقة في مجال ذاته العام الماضي”.

وكان البنك المركزي المصري أطلق مؤخرًا استراتيجية للشمول المالي 2022-2025 وهي خطة وطنية تركز على تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وإطلاق المنتجات المالية المبتكرة وإرساء بيئة تحفز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وأعلن البنك المركزي عن مواصلة دعمه لريادة الأعمال وتسهيل دمج الشركات الناشئة في الاقتصاد الرسمي وتزويد المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالأدوات المطلوبة للوصول إلى الخدمات المالية.

وتابعت صالح “ندرك أن مصر والسعودية سوقان مهمان وقابلان للنمو ويتضمنان إمكانيات هائلة لذلك سنعمل مع فنتك بدي السعودية بشكل مباشر لتعزيز قدرة الشركات على النمو والتوسع في كلي السوقين.