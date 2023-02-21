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Posted inأخبار أريبيان بزنس

القبض على مقيم قتل زائرين بأحد فنادق مكة

شرطة مكة المكرمة تطيح بزائر عربي طعن زائرين آخرين من بني جلدته وتوفيا بسبب تصويبه أكثر من 15 طعنة سكين في جسديهما

لم تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت المتهم إلى جريمته المزدوجة وخاصة أنها جرت في مكة المكرمة أكثر بقاع العالم قدسية لدى المسلمين

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مكة المكرمة هي أكثر بقاع العالم قدسية لدى المسلمين

أعلنت شرطة مكة المكرمة غرب السعودية عن القبض على زائر عربي اعتدى بالطعن على زائرين آخرين من بني جلدته وتوفيا بسبب إصابتيهما البالغة.

وأكدت شرطة العاصمة المقدسة في بيان، صباح اليوم الباكر، أنها قبضت على الزائر وهو من الجنسية الجزائرية “لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع ما أدى إلى وفاتهما وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني وجه أكثر من 15 طعنة متفرقة بالصدر والظهر للزائرين الآخرين، وأن أحد عمال الفندق الذي شهد الجريمة أبلغ موظف الاستقبال بوجود زائر ملقى على الأرض وعليه آثار دماء.

وتعرفت شرطة مكة المكرمة على الجاني من خلال مشاهدة الكاميرات الموجودة في الفندق، وقبض عليه قبل أن يهرب.

ولم تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت المتهم إلى جريمته المزدوجة وخاصة أنها جرت في مكة المكرمة أكثر بقاع العالم قدسية لدى المسلمين.



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