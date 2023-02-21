أعلنت شرطة مكة المكرمة غرب السعودية عن القبض على زائر عربي اعتدى بالطعن على زائرين آخرين من بني جلدته وتوفيا بسبب إصابتيهما البالغة.

وأكدت شرطة العاصمة المقدسة في بيان، صباح اليوم الباكر، أنها قبضت على الزائر وهو من الجنسية الجزائرية “لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع ما أدى إلى وفاتهما وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

شرطة العاصمة المقدسة تقبض على زائر لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين. pic.twitter.com/FRMAa7wszA — الأمن العام (@security_gov) February 20, 2023

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني وجه أكثر من 15 طعنة متفرقة بالصدر والظهر للزائرين الآخرين، وأن أحد عمال الفندق الذي شهد الجريمة أبلغ موظف الاستقبال بوجود زائر ملقى على الأرض وعليه آثار دماء.

وتعرفت شرطة مكة المكرمة على الجاني من خلال مشاهدة الكاميرات الموجودة في الفندق، وقبض عليه قبل أن يهرب.

ولم تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت المتهم إلى جريمته المزدوجة وخاصة أنها جرت في مكة المكرمة أكثر بقاع العالم قدسية لدى المسلمين.





