فلاي دبي تعلق رحلاتها مؤقتاً إلى 5 وجهات حتى 30 يونيو

أعلنت شركة فلاي دبي عن تعليق مؤقت في رحلاتها من وإلى إيران، العراق، إسرائيل، سوريا، وسانت بطرسبرغ حتى 30 يونيو الجاري. يأتي هذا القرار نتيجة للتطورات الأخيرة وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة.

يشمل التعليق أيضًا المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي والمتجهين إلى هذه الوجهات.

تنصح فلاي دبي المسافرين المتأثرين بمراجعة خيارات إعادة الحجز عبر موقعها الإلكتروني أو وكلاء السفر، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال لديهم.

كما نوهت الشركة إلى أن بعض الرحلات الأخرى قد تتأثر بالتأخير أو إعادة التوجيه، مؤكدةً على متابعتها المستمرة للوضع وإعطاء الأولوية لسلامة الركاب والطواقم.

للحصول على أحدث المعلومات، يُرجى من جميع المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع flydubai.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء.