فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى كينيا وارتفاع وجهاتها الأفريقية إلى 12 وجهة بـ8 دول

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلات جديدة إلى مطار نيروبي الدولي في كينيا، إعتباراً من 15 أكتوبر 2025، وذلك بمعدل أربع رحلات أسبوعياً من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي. كما كشفت الناقلة عن زيادة رحلاتها إلى مدينة مومباسا الكينية لتصبح يومية ابتداءً من 1 أكتوبر، لترتفع بذلك رحلاتها الأسبوعية إلى كينيا إلى 11 رحلة. وبإضافة نيروبي، يرتفع عدد الوجهات الإفريقية التي تخدمها فلاي دبي إلى 12 وجهة في 8 دول، من بينها القاهرة والإسكندرية وأديس أبابا وزنجبار ودار السلام. وتأتي الخطوة في إطار تعزيز حضور الشركة في شرق إفريقيا وربطها بمركز الطيران العالمي في دبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن كينيا تمثل سوقاً مهماً للشركة، مضيفاً أن التوسع الجديد يعكس التزام الناقلة بدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الإمارات وإفريقيا، وتسهيل حركة التجارة والسياحة بين الجانبين. من جانبه، أعرب سودهير سريداران، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية، عن تقديره للسلطات الكينية على دعمها، مؤكداً أن الرحلات الجديدة توفر خيارات أكبر للمسافرين بغرض العمل أو السياحة أو زيارة العائلات.

وتُعد نيروبي مركزاً اقتصادياً وثقافياً وسياسياً بارزاً في شرق إفريقيا، تجمع بين فرص الأعمال والأسواق النشطة والمشهد الثقافي المتنوع، بالإضافة إلى قربها من المناطق الطبيعية مثل حديقة نيروبي الوطنية.

وعلى متن الرحلات إلى نيروبي، توفر الناقلة لمسافري درجة الأعمال مقاعد مسطحة وقوائم طعام متنوعة وخيارات ترفيهية متطورة، بينما يحظى ركاب الدرجة السياحية بمقاعد مريحة ومسند رأس جلدي قابل للتعديل.

تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب من دبي إلى نيروبي من 1,700 درهم للدرجة السياحية، ومن 4,500 درهم لدرجة الأعمال، بينما تبدأ الأسعار من نيروبي إلى دبي من 500 دولار للدرجة السياحية و2,000 دولار لدرجة الأعمال. وأصبحت الرحلات الجديدة متاحة للحجز عبر موقع فلاي دبي أو تطبيق الشركة ومراكز الاتصال ووكلاء السفر.