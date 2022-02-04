فلاي دبي تضيف العلا إلى شبكتها في السعودية

أعلنت فلاي دبي اليوم أنها ستبدأ رحلاتها إلى العلا في المملكة العربية السعودية لتكون بذلك اول ناقلة اماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة. كما تستأنف الشركة رحلاتها الى مدينة ينبع الساحلية لترفع وجهاتها في المملكة الى ست وجهات وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة اضافة الى العلا وينبع . وستبدأ الرحلات الى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع اعتبارا من 24 فبراير بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا فيما تنطلق رحلات الناقلة الى مطار الامير الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز (ULH) في العلا في 02 مارس 2022 بواقع مرتين في الأسبوع انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. وقال حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “يسعدنا أن نوفر لمسافرينا من دولة الإمارات وعبر شبكتنا فرصة زيارة واستكشاف أحد أجمل المواقع الجديدة في العالم . كما يسعدنا استئناف عملياتنا إلى ينبع في منطقة المدينة المنورة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المختصة على دعمها المستمر “.

تعد العلا إحدى عجائب العالم غير المكتشفة وهي موطن “الحجر ” الذي يعد أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. تم افتتاح هذا الموقع امام الزوار لأول مرة في عام 2020 ويمكن للسياح الآن استكشاف وعرض المواقع التاريخية والاثرية الغنية في هذه المنطقة من خلال رحلة عبر متحف مفتوح للمقابر النبطية المحفوظة في الحِجر ، وتلال الحجر الرملي ، والمساكن التاريخية والآثار ، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان ، والتي تحمل تاريخا يمتد لاكثر من 200 ألف عام من التاريخ غير المستكشف إلى حد كبير. تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل العملاء الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تامينية عالمية مجانية ضد فيروس كوفيد-19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر. يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre و IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات. تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020 سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي ، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث. تفاصيل الرحلات ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيزفي العلا (ULH) اعتبارًا من 2 مارس يومي الأربعاء والسبت. وتبدأ الرحلات إلى مطار ينبع الدولي (YNB) ، المعروف أيضًا باسم مطار الامير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي ، في 24 فبراير أيام الثلاثاء والخميس والأحد. تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي الى العلا إلى من 3500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1،050 درهم . كما تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من العلا إلى دبي من 3500 ريال وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1،050 ريال سعودي. تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى العلا من 3500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1500 درهم . اما رحلات ينبع فبدأ ألاسعار ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من ينبع إلى دبي من 3500 ريال و أسعار الدرجة السياحية من 1،500 ريال .