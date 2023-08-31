فلاي دبي تصل مومباسا الكينية

أعلنت فلاي دبي اليوم أنها ستبدأ اعتبارا من 17 يناير من العام المقبل بتشغيل رحلات منتظمة إلى مومباسا الكينية لتكون بذلك أول ناقلة في إماراتية تسير رحلات مباشرة من دبي والإمارات إلى هذه المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق كينيا.

سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار موي الدولي (MBA) بواقع أربع رحلات أسبوعيا انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. ومع إطلاق رحلاتها إلى مومباسا، توسع فلاي دبي شبكتها في أفريقيا إلى 11 وجهة في 10 دول في كل من أديس أبابا والإسكندرية وأسمرة ودار السلام وجيبوتي وعنتيبي وهرغيسا وجوبا ومقديشو وزنجبار.

الغيث: عمليات فلاي دبي تتنامى في إفريقيا

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن ملتزمون دوما بتعزيز الروابط الجوية إلى الأسواق الغير مخدومة وتعزيز مركز دبي كمحور عالمي للطيران. وشهدت دبي نموا مطردا في الاستثمارات الأفريقية منذ معرض إكسبو 2020، مع وجود أكثر من 26ألف شركة أفريقية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي. ستعمل رحلاتنا المباشرة إلى مومباسا بدءا من يناير وعملياتنا المتنامية في أفريقيا على زيادة تدفقات حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات وأسواق شرق أفريقيا “.

وأضاف الغيث:” هناك الكثير من الإمكانات في الأسواق الأفريقية ونتطلع إلى تعزيز وجودنا في القارة مع استمرارنا في توسيع شبكتنا وأسطولنا خلال السنوات المقبلة “.

تعد مومباسا ثاني أكبر مدينة في كينيا وتشتهر بهندستها المعمارية القديمة وشواطئها الرملية الجميلة. وتلعب المدينة دورا حيويا في حركة الاستيراد والتصدير وهي بمثابة بوابة إلى شرق إفريقيا لا تخدم كينيا فحسب، بل تخدم الدول المجاورة لها أيضا.

تفاصيل الرحلات فلاي دبي تصل مومباسا

سيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار موي الدولي (MBA) أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد اعتبارا من 17 يناير 2024. وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات والتي توفر للمسافرين خيارات مرنة لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي…

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابا وإيابا من دبي إلى مومباسا من 4,200 درهم، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1,600 درهم. وتبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من مومباسا إلى دبي من 1,500 دولار أمريكي، وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 500 دولار أمريكي.