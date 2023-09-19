فلاي دبي تسجل أرقاما قياسية بـ 4 ملايين مسافر بين يونيو وسبتمبر

سجلت فلاي دبي اداء استثنائيا اخر خلال موسم الصيف الحالي حيث نقلت أكثر من أربعة ملايين مسافر خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2023 بنمو بلغ 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وشغلت الناقلة خلال هذه الفترة أكثر من 32,000 رحلة عبر شبكتها المتنامية التي تخدم 120 وجهة في 52 دولة. وكانت كورفو في اليونان وأولبيا في سردينيا أحدث إضافتين إلى وجهات فلاي دبي الصيفية الموسمية التي وفرت للمسافرين خيارات سقفر متنوعة الى العديد من وجهات العطلات الشهيرة هذا العام.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: “تواصل فلاي دبي دورها المحوري في تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة من خلال توفير المنتج المناسب في الوقت المناسب وخدمة الاسواق الجديدة التي كانت تعاني من نقص الرحلات الجوية المباشرة ومن خلال ذلك، مكنا أكثر من أربعة ملايين راكب من السفر هذا الصيف عبر مركز الطيران في دبي”.

واضاف “نحن سعداء باستمرار نمو الطلب على السفر وخاصة عبر وجهاتنا الموسمية حيث نمت اعداد مسافرينا عبر هذه الوجهات ووصلت الى ​ 70% ​ في أعداد المسافرين إلى طرابزون وأكثر من 40% إلى بودروم هذا الصيف. هذه الارقام كان يمكن ان تكون اكبر لو تواصلت عملية تسليم الطائرات وفق موعدها المحدد وهو الامر الذي كان سيعطينا مرونة اكبر في اضافة المزيد من السعة على العديد من الوجهات الشهيرة”.

تشغل فلاي دبي أسطولاً مكوناً من 78 طائرة بوينغ 737 . وتتوقع الناقلة المزيد من التأخير في تسليم طائراتها المقررة هذا العام. ووقعت الشركة اتفاقية لاستئجار أربع طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد في الفترة ما بين 17 أكتوبر 2023 و16 أبريل 2024. وستمكن هذه الاتفاقية الناقلة من إضافة المزيد من السعة عبر شبكة فلاي دبي خلال فترات السفر المزدحمة القادمة.

أعلنت فلاي دبي مؤخراً عن إطلاق عملياتها إلى ثلاث وجهات جديدة وهي القاهرة التي ستبدأ رحلاتها اليومية اعتبارا من 28 أكتوبر المقبل، وبوزنان، وجهتها الثالثة في بولندا، في 29 أكتوبر، ومن المقرر أن تنضم مومباسا إلى شبكة الناقلة اعتبارًا من 17 يناير 2024.