فلاي دبي تستأنف رحلاتها اليومية إلى دمشق

أعلنت فلاي دبي اليوم عن إستئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق اعتباراً من 01 يونيو 2025. وستُشغل الناقلة رحلاتها يومياً إلى مطار دمشق الدولي إنطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

كانت دمشق إحدى أولى وجهات فلاي دبي، حيث بدأت رحلاتها منذ ما يقرب من 16 عاماً في 8 يونيو 2009. ويأتي قرار فلاي دبي بإستئناف رحلاتها إلى دمشق بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (GCAA) إستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في أبريل من هذا العام.

وتعليقاً على إستئناف الرحلات إلى سوريا، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف دام 12 عاماً. تتمتع دمشق بأهمية ثقافية وتاريخية خاصة في المنطقة، ونحن فخورون بخدمة هذه المدينة مرة أخرى برحلة يومية مباشرة، مما يعكس إلتزامنا بدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز التواصل والربط الاقليمي.”

وقال جيهون أفندي، نائب رئيس أول إقليمي – العمليات التجارية و التجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “إعادة إطلاق الرحلات إلى دمشق يتيح للمسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا المتنامية الإستمتاع بخيارات سفر مريحة مباشرة إلى سوريا. تعاونا مع الجهات المعنية لضمان إستيفاء جميع المعايير التشغيلية اللازمة قبل إعادة إطلاق رحلاتنا، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم ذروة السفر الصيفي.”

نمت شبكة فلاي دبي لتغطي أكثر من 130 وجهة في 56 بلداً ، 98 منها كانت أسواقا غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو دولة الإمارات. وتُشغّل فلاي دبي أسطولًا حديثًا وفاعلا يضم 88 طائرة من طراز بوينغ 737.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات المتجهة إلى مطار دمشق الدولي (DMM) يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي اعتباراً من 01 يونيو 2025.

تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار دمشق الدولي من 10,000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2,000 درهم.

للإطلاع على الجدول الزمني الكامل، يرجى زيارة: ​ https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/timetable

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الإتصال في دبي على الرقم 971600544445 ​ أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركاء الناقلة.