فريق التحرير by فريق التحرير

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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى سوريا غداً

فلاي دبي تعيد تشغيل المزيد من الرحلات عبر شبكتها وتستأنف تدريجياً جدولها الكامل

فريق التحرير by فريق التحرير

تستأنف فلاي دبي رحلاتها إلى العاصمة السورية إعتباراً من 26 يونيو 2025. وستُشغل رحلاتها إلى دمشق يومياً من المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعادة فتح المزيد من الأجواء في المنطقة ورفع القيود. وتخطط فلاي دبي لإستئناف جدول رحلاتها بالكامل عبر شبكتها اعتباراً من 01 يوليو، بعد إستكمال جميع عمليات التقييم اللازمة. ومع تطورات الأوضاع تقوم الناقلة بمراجعة مستمرة لخطط الرحلات عبر شبكتها، حيث تعمل ضمن الممرات الجوية الدولية المعتمدة، وتُعدّل رحلاتها حسب الحاجة.

وتعليقاً على إستئناف العمليات، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونعدّل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك. لقد مكّنتنا مرونتنا وجاهزيتنا من التكيف بسرعة خلال هذه الأوقات، مع الإلتزام بأعلى المعاييرالتشغيلية وإعطاء الأولوية دائماً لسلامة طاقمنا ومسافرينا. يسعدنا أن نرى عملياتنا تستأنف ونتطلع إلى عودة خدماتنا إلى بقية الأسواق المتأثرة قريبًا.”

ينصح العملاء بتحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجوزات والتحقق من حالة رحلاتهم على موقع flydubai.com.

يمكن حجز الرحلات عبر موقع flydubai.com، أو تطبيق فلاي دبي الرسمي، أو مركز الاتصال في دولة الإمارات العربية على الرقم  (+971) 600 54 44 45 أو من خلال متاجر فلاي دبي للسفر، أو من خلال شركائنا في السفر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...