منحه 350 ألف يورو.. فلامنغو يخلط بين لاعبين يحملان نفس الاسم

دفع نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم عن طريق الخطأ مبلغ 350 ألف يورو للاعب كرة السلة جواو فيكتور غوميش دا سيلفا، ظناً منه انه لاعب كرة القدم الذي يحمل الاسم نفسه.

وقام النادي البرازيلي الشهير بارسال الأموال إلى حساب لاعب كرة السلة البنكي ظناً منه أنه يودعها في حساب لاعبه السابق.

وكان غوميش أيضاً لاعباً في فريق كرة السلة لنادي فلامنغو حتّى عام 2020، وهو ما يبرر خطأ نادي ولاية ريو الذي ظن انه لاعبه السابق في فريق كرة القدم والبالغ من العمر 22 عاما، الذي باعه إلى ولفرهامبتون الإنكليزي في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقام فلامنغو بإيداع 1.89 مليون ريال، أي ما يعادل 350 ألف يورو، في حساب لاعب كرة السلة.

وسدد فلامنغو المبلغ في 27 شباط/فبراير ليعود ويدرك الخطأ الذي ارتكبه بعد 4 أيام.

وقال لاعب كرة السلة البالغ من العمر 19 عاماً لموقع “غلوبو إسبورتي”: “كنت خائفاً لأنني لم أكن أعرف من أين أتت الأموال”، وفقاً لفرانس برس.

وأضاف: “اعتقدت أن شخصاً ما قد ارتكب خطأً عند إيداع المال أو شيء من هذا القبيل. أخبرني وكيل أعمالي أيضاً أنه يجب أن أكون حذراً لأن شخصاً ما قد يستخدم حسابي لغسل الأموال”.

من ناحيته، أكد لاعب كرة السلة غوميش الذي يدافع حالياً عن نادٍ للهواة في ريو أنه سيعيد الأموال، مشدداً “أوّد تسوية ما حصل في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن فلامنغو كان مديناً للاعب غوميش بالمال، بقيمة تعادل نسبة 1% من صفقة انتقاله في فترة سوق الانتقالات الشتوية إلى ولفرهامبتون التي بلغت 18.7 مليون يورو.

وسجل غوميش هدف الفوز لفريقه الجديد ولفرهامبتون أمام ساوثمبتون 2-1 في بداياته في البريميرليغ ضمن منافسات المرحلة 23.