فلامنجو البرازيلي يطلب ضم رونالدو لـ 3 أشهر فقط

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي رغبته في ضم نجم البرتغال ومانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بعقد يمتد لـ3 أشهر فقط.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن تقارير برازيلية أن إدارة فريق فلامنجو بدأت بالفعل في التواصل مع رعاة النادي لبحث إمكانية تمويل الصفقة.



وقالت التقارير إن فلامنجو يسعى بالصفقة المحتملة إلى:

• الاستفادة من خبرات رونالدو، خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، العام المقبل.

• إذا رونالدو إذا نجح في تجربته قد يستمر مع فلامنجو حتى نهاية 2023، أو يغيّر وجهته مرة أخرى.

• يشارك فلامنجو في كأس العالم للأندية ممثلا لقارة أمريكا الجنوبية بعد تتويجه بكأس ليبرتادوريس 2022.

وإذا تمت هذه الصفقة وشارك رونالدو في كأس العالم الأندية فقد يواجه مع فلامنجو فريقه القديم ريال مدريد، بطل أوروبا.

كان مانشستر يونايتد قد أعلن رحيل رونالدو بشكل ودي، بعد تفاقم الأزمات بين الطرفين.