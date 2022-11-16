فكرة “تحالف النيكل”.. هذا ما نعرفه عن معدن الثورة الخضراء

عرضت دولة إندونيسيا التي تستضيف قمة العشرين في دورتها الحالية ــ مقترحا بتأسيس تحالف لمنتجي النيكل، شبيها لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية عن وزير الاستثمار الإندونيسي، بهليل لهاداليا، قوله في بيان إن وجود تحالف للدول الغنية بالمعادن، سيساعد في توحيد السياسات الحكومية ودفع تنمية الصناعة التحويلية.

وكشف الوزير الإندونيسي عن فكرة إنشاء تحالف النيكل خلال اجتماع مع وزيرة التجارة الدولية الكندية، ماري إنج، على هامش قمة مجموعة العشرين بمنتجع بالي.

ما لا تعرفه عن النيكل

وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ( https://www.usgs.gov) يطلق عليه معدن الثورة الخضراء باعتبار مشاركته واستخدامه بشكل واسع وأساسي في الصناعات التي تعتمد الطاقة النظيفة خاصة السيارات الكهربائية ومحطات الطاقة المتجددة.

وتتعدد استخدامات النيكل في عدة صناعات أهمها:

يدخل في صناعة المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح ومحطات الطاقة النووية.

يستخدم بشكل أساسي لجعل سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ.

المعدن أكثر مقاومة للتآكل ودرجات الحرارة القصوى.

ارتفاع الطلب على النيكل للبطاريات والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

تتسابق شركات السيارات والإلكترونيات لاقتناء المعدن، نظرا لأن 90 في المائة من الكاثود بالبطاريات تصنع من النيكل.

إنتاج النيكل عالميا بالأرقام..

من المتوقع أن يفوق الطلب العالمي على النيكل المعروض بحلول عام 2024، وتملك إندونيسيا ربع الاحتياطي العالمي من النيكل، وأنتجت إندونيسيا مليون طن من المعدن في 2021، بينما أنتجت كندا 130 ألف طن في العام نفسه.

وفي ظل التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية وعلى رأسها إيجاد المواد والمعادن الأساسية اللازمة للصناعة، يأتي النيكل الذي اكتشفت إمكاناته الواعدة في صناعة البطاريات بدلا من “أيونات الليثيوم”.

وتظهر أرقام أخرى ــ أوردها موقع (https://www.miningintelligence.com /) “مينينج إنتلجنس” المتخصص في بيانات التعدين بشأن النيكل ــ تعزيزا للمقترح الإندونيسي:

أكبر 10 شركات منتجة لمعدن النيكل في العالم، توفر 850 كيلو طناً سنويا بقيمة 17.3 مليار دولار.

من المتوقع أن ينمو كل من الإنتاج والسعر جنبًا إلى جنب مع الطلب على النيكل.

تصدَّرت شركة “نورنيكل” الروسية قائمة أكبر منتجي النيكل من حيث الإنتاج الذي بلغ 236 كيلو طنا في عام 2020.

تضم قائمة أكبر المنتجين إلى جانب إندونيسيا وروسيا، أستراليا وبتسوانا وزيمبابوي والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وجواتميالا.

تعاني الولايات المتحدة من ضعف في الإنتاج المحلي من المعدن لدرجة أن منجم “إيجيل” في “ميتشجان” سوف يغلق وفقا للتوقعات عام 2025.

النيكل وحرب أوكرانيا

في 8 مارس 2022، أُجبرت بورصة لندن للمعادن على وقف تداول النيكل وإلغاء التداولات بعد أن تضاعفت الأسعار لأكثر من 100.000 دولار للطن (بزيادة 600 في المائة) التي قيل إنها بسبب التغطية قصيرة الأجل من جانب روسيا، التي تعتبر من أكبر منتجي النيكل في العالم.

جاءت الخطوة المفاجئة لبورصة لندن للمعادن في الوقت الذي هددت فيه العقوبات الغربية الإمدادات من روسيا، وكانت أكبر أزمة تضرب البورصة البالغة من العمر 145 عامًا منذ عقود.

وتقول وكالة بلومبرج للأنباء إن النيكل تلقَّى دفعة مزدوجة، سواء من الحرب الروسية الأوكرانية باعتبار أن موسكو من كبرى مصدِّري المعادن الصناعية في العالم، وأيضا من الطلب القوي من صناعة السيارات الكهربائية.