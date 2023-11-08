فعاليات موسم الرياض 2023… حجز التذاكر وجدول العروض الترفيهية

انطلقت السبت، فعاليات موسم الرياض 2023، تحت شعار “Big Time”، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة عربيا وعالميا، ووسط حضور جماهيري ضخم.

وشهد حفل الافتتاح، نزال “أشرس رجل على وجه الأرض”، بين فرانسيس أنغانو ، وتايسون فيوري، انتهت بفوز الأخير باللقب.

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 العديد من الفاعليات المختلفة، تشمل حفلات موسيقية عالمية، ونحو 23 عرضا مسرحيا، بمشاركة عشرات من نجوم الوطن العربي.

الإعلان الرسمي لإنطلاق فعاليات موسم الرياض

13 مليون زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

ويهدف موسم الرياض 2023، في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ومشاركة ألفي شركة محلية، ودولية، في إقامة تجارب الترفيهية على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، بهدف جذب أكثر من مليون سائح من خارج المملكة، ونحو 12 مليون زائر من الداخل.

أين تقام فعاليات موسم الرياض 2023؟

يقام موسم الرياض2023، في نسخته الرابعة في 12 منطقة موزعة في مختلف مناطق العاصمة، لتقديم تجربة استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم، على مدار الأشهر المقبلة بفعاليات متنوعة تناسب كل فئات المجتمع، وكل الأعمار.

وهي بوليفارد هول، وبوليفارد سيتي، وبوليفارد وورلد، ووندر جاردن، والمربع، وذا جروفز، وفيا رياض، وحديقة حيوانات “الرياض زوو”، وسوق “الأولين”، والمملكة أرينا، وحديقة السويدي.

جدول فعاليات موسم الرياض 2023

كشف موقع حجز تذاكر موسم الرياض الرابع 2023 “webook”، عن 4 فعاليات حتى الآن، وهي:

1- فعالية “أشرس رجل في العالم”(BATTLE OF THE BADDEST LIVE STREAM)

فعالية أشرس رجل في العالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بدأت الساعة السابعة من يوم السبت الماضي، على حلبة أرينا بالرياض، بين بطل العالم للوزن الثقيل الملاكم البريطاني، تايسون فيوري، ومقاتل فنون القتال المختلطة فرانسيس نأغانو، انتهت بفوز فيوري بالنقاط بعد الجولة العاشرة، ومتاحة حاليا للبث المباشر مقابل ريال واحد لكل جهاز على موقع موسم الرياض 2023 “webook”.

2- ليلة عبد المجيد عبد الله ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

التاريخ: 2 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 805 إلي 2875 ريالا سعوديا

الموقع: بوليفارد وورلد

حفل يليق بالمطرب، والملحن السعودي العملاق، عبد المجيد عبد الله، ومفاجآت حصرية لحاضري الحفل من عشاق الطرب الأصيل.

3- WWE كراون جول ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

التاريخ: 4 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 50 إلي 10.5ألف ريال سعودي

أبرز الأبطال: جون سينا

الموقع: مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد سيتي

تقدم WWE، عرض “كراون جول” في مسرح محمد عبده أرينا، الذي يضم مجموعة مثيرة، ومنتظرة من النزالات على عدة ألقاب، ومن أبرزها النزال بين بطل العالم ل 16 مرة، جون سينا، مع البطل سولو سيكوا.

4- AMERICA ‘S CUP PRELIMINARY REGATTA

التاريخ: 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023

أسعار التذاكر: مجاني

الموقع: آرت برومينيد مدينة جدة

فازت مدنية جدة، بالفوز بتنظيم سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا، لتشهد السباق الأكثر إثارة بين أفضل بحارة في العالم على أسرع يخوت من طراز AC40، بسرعة تصل إلى 100 كيلو متر في الساعة، والافتتاح كان أمس، والتنافس يبدأ اليوم الإثنين.

الترتيب اسم الفعالية التاريخ الموقع أسعار التذاكر أبرز الأبطال 1- BATTLE OF THE BADDEST LIVE STREAM 28 أكتوبر 2023 حلبة أرينا انتهت بفوز تايسون فيوري – بث مباشر متاح حاليا بـ 1 ريال تايسون فيوري وفرانسيس نغانو 2- ليلة عبدالمجيد عبدالله 2 نوفمبر 2023 بوليفارد وورلد من 805 إلي 2875 ريال 3- WWE كراون جول 4 نوفمبر 2023 مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد سيتي أسعار التذاكر: من 50 إلي 10.5 آلاف ريال جون سينا 4- AMERICA’S CUP PRELIMINARY REGATTA من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 آرت برومينيد مدينة جدة مجاني سباق لأفضل بحّارة على أسرع يخوت من طراز AC40 جدول بمواعيد فعاليات موسم الرياض 2023

فتح موقع “webook”، موسم الرياض الرابع 2023، باب الحجز ل 4 عروض مسرحية حتى الآن، وهي:

1- مسرحية زواج اصطناعي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

مسرحية زواج اصطناعي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 30 أكتوبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1200 ريال سعودي

أبرز الأبطال: مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور

الموقع: مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي

قصة المسرحية:

تدور القصة حول خبير علاقات عاطفية يجري تجربة حديثة بالذكاء الاصطناعي، لشروق وفاروق، المقلبين على الزواج، ما يدفعهم لإعادة التفكير في الزواج.

2- مسرحية شيخ روحاني ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

مسرحية شيخ روحاني ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 30 أكتوبر 2023

أسعار التذاكر: من 75 إلي 720 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: حسن البلام وزهرة عرفات وفهد البناي

الموقع: مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي

لحجز تذاكر مسرحية شيخ روحاني: اضغط هنا

قصة المسرحية:

تدور القصة حول أخوين، يكسبان قوت يومهما من الدجل، الشعوذة، في في منطقة مجهولة، ما يتسبب في وجود قتلى، وضحايا، في منطقة مجهولة يعيشان فيها.

3- ليال كوميدية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 6 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 75 إلي 550 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: الفنان الكوميدي إبراهيم حجاج

الموقع: المسرح العالمي في بوليفارد سيتي

قصة العرض:

عرض كوميدي يقدمه الفنان الكوميدي إبراهيم حجاج، ويشاركه فيه عدد من الفنانين الكوميديين المحليين، والعرب.

4- مسرحية تطبق الشروط والأحكام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض 10 نوفمبر

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: أكرم حسني، وأسيل عمران، وبيومي فؤاد.

الموقع: مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي

لحجز تذاكر مسرحية تطبق الشروط والأحكام: اضغط هنا

قصة المسرحية:

تدور القصة، حول طباخ شاب، يشترط عليه صهره مدير المطعم الذي يعمله به، أن يدخل دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، لكي يوافق على زواجه من ابنته.

الترتيب اسم المسرحية بداية العرض أسعار التذاكر أبرز الأبطال الموقع 1 مسرحية زواج اصطناعي 30 أكتوبر 2023 من 80 إلي 1200 ريال مي عز الدين و بيومي فؤاد و محمد أنور مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي 2 مسرحية شيخ روحاني 30 أكتوبر 2023 من 75 إلي 720 ريال حسن البلام، وزهرة عرفات، وفهد البناي مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي 3 ليالي كوميدية 6 نوفمبر 2023 من 75 إلي 550 ريال الفنان الكوميدي إبراهيم حجاج المسرح العالمي في بوليفارد سيتي 4 مسرحية تطبق الشروط والاحكام 10 نوفمبر 2030 من 80 إلي 1350ريال أكرم حسني، وأسيل عمران، وبيومي فؤاد مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي جدول بمواعيد العروض المسرحية في فعاليات موسم الرياض 2023

وكشف موقع “روح السعودية”، عن مواعيد عرض 7 عروض مسرحية أخرى خلال شهري نوفمبر، وديسمبر 2023، دون أن يتم فتح باب الحجز لهم على موقع “webook”، في موسم الرياض 2023.

1- مسرحية صوابع زينب ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 16 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 95 إلي 1080 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: هالة صدقي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت.

الموقع: المسرح العالمي في بوليفارد سيتي

لحجز تذاكر مسرحية صوابع زينب: اضغط هنا

قصة المسرحية:

زينب أرملة تعيش في حي شعبي، تواجه صعوبة في السيطرة علي بناتها الثلاثة، ولا تستطيع اقناعهم بالزواج، فتلجأ لحيلة، وهي استغلال المعلم عنتر الذي يحبها، ويريد أن يتزوجها، لترويض بناتها، وتربيتهم.

2- مسرحية ميمة ولدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 17 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 85 إلي 900ريال سعودي

أبرز الأبطال: طارق العلي، ومدحت إسماعيل، وجمعة علي.

الموقع: مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي

قصة المسرحية:

تدور القصة حول صديقين، يسافران لمتابعة مرجان ابن احدهما الذي يدرس في الخارج، لكنهما يلتقيان بوالدة صديق مرجان الثرية الأرملة، ويحاولان أن يتوددا إليها.

3- مسرحية التلفزيون ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 20 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

الموقع: المسرح العالمي في بوليفارد سيتي

قصة المسرحية

تدور القصة في إطار الخيال العلمي، حول وصول عم حزومبل للزوجين، حفظي، وكراونة، بهدايا الزوج، لكن متأخرا 30 عاما، فيبحثان في جواله، فيجدان تليفزيونا سحريا، يسحبهما داخله، ليتنقلوا بين قنواته، ويتحكم فيهما طفل معه ريموت كنترول التلفاز.

4- قصة حياة أمي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 24 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: عمرو يوسف، ومصطفى خاطر، وريم مصطفى.

الموقع: المسرح العالمي في بوليفارد سيتي

قصة المسرحية

تدبر شقيقة حيلة لجمع أشقائها من جديد، بعد أن فرقتهم الظروف ليعمل كل منهم في بلد مختلف، وذلك بناء على رغبة والديها.

5- مسرحية علي بابا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 30 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 100 إلي 1080 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: محمد سعد، وسامي مغاوري، ودينا محسن “ويزو”

الموقع: مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي

قصة المسرحية

تدور القصة حول على ميكانيكي السيارات، الذي ينتقل لزمنن وعالم آخر ويصبح أسمه على بابا، وعليه مواجهة عصابة ال “40 حرامي”.

6- مسرحية شحاتين أكاديمي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 7 ديسمبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: أحمد فهمي، ودياب، وآتين عامرا.

الموقع: مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

قصة المسرحية

تدور القصة حول شحتة الفنجري، صاحب أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين، الذي يحارب ابنته سوسو، حتى لا تحترف التمثيل، وتترك عالم الشحاتة.

7- مسرحية السندباد ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بداية العرض: 18 ديسمبر 2023

أسعار التذاكر: من 90 إلي 1350 ريالا سعوديا

أبرز الأبطال: كريم عبد العزيز

الموقع: مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي.

قصة المسرحية

يجد عمر أبو الهول، أثناء هروبه، سلسلة في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فينتحل شخصتيه، ويعيش مغامراته، حتى يكتشف سر عودته إلى زمنه الحالي، فهل يعود، أم يفضل البقاء.

الترتيب اسم المسرحية بداية العرض أسعار التذاكر أبرز الأبطال الموقع 1 مسرحية صوابع زينب 16 نوفمبر 2023 من 95 إلي 1080 ريال هالة صدقي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت المسرح العالمي في بوليفارد سيتي 2 مسرحية ميمة ولدي 17 نوفمبر 2023 من 85 إلي 900ريال طارق العلي، ومدحت إسماعيل، وجمعة علي مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي 3 مسرحية التلفزيون 20 نوفمبر 2023 من 80 إلي 1350 ريال حسن الرداد، وإيمي سمير غانم المسرح العالمي في بوليفارد سيتي 4 قصة حياة أمي 24 نوفمبر 2023 من 80 إلي 1350 ريال عمرو يوسف، ومصطفى خاطر، وريم مصطفى المسرح العالمي في بوليفارد سيتي 5 مسرحية علي بابا 30 نوفمبر 2023 من 100 إلي 1080 ريال محمد سعد، وسامي مغاوري، و”ويزو”” مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي 6 مسرحية شحاتين أكاديمي 7 ديسمبر 2023 من 80 إلي 1350 ريال أحمد فهمي، ودياب، وآتين عامر مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي 7 مسرحية السندباد 18 ديسمبر 2023 90 إلي 1350 ريال كريم عبد العزيز مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي جدول بالعروض المسرحية لفعاليات موسم الرياض 2023

مواعيد وأسعار تذاكر تجارب موسم الرياض 2023

كشف موقع “webook”، عن 46 تجربة لألعاب مثيرة، وجديدة، ومصمص بعضها بالذكاء الاصطناعي، من فعاليات موسم الرياض 2023، فتح باب الحجز فيها إلى 9 تجارب فقط، حتى 29 أكتوبر 2023، وباقي التجارب أكد أنه سيتم فتح باب الحجز لها قريبا.

1- زيرو ليتني ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

انتقل لعالم جديد عبر الواقع الافتراضي، مع أدوات التحكم الخاصة بك، لتخوض مغامراتك مع أصدقائك.

المواعيد: يوميا من 5 مساء إلى 2 صباحا بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: 40 ريالا سعوديا

الموقع: بوليفارد سيتي

2- تجربة الأساطير ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

متحف تفاعلي لكرة القدم، يحكي أهم اللحظات في تاريخها.

المواعيد: يوميا من 5 مساء إلى 2 صباحا بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: من 50 إلي 200 ريال سعودي

الموقع: بوليفارد سيتي

3- الأسبوع الهندي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

عروض وحفلات موسيقية هندية يومية

المواعيد: يبدأ من الساعة الرابعة مساء من يوم 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: مجاني

الموقع: حديقة السويدي

عن الفعالية

4- ذا هايڤ ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

استمتع بالموسيقي، واللعب، وغرف الكارايوكي ، ووجباتك المفضلة من مطابخ العالم.

المواعيد: يوميا من 4 مساء إلى 12 صباحا بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: من 50 إلي 200 ريال سعودي

الموقع: بوليفارد سيتي

5- بيت زيلا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

بيت رعب عبارة عن مزرعة قديمة تسكنها الأشباح والزومبي والأحداث الغريبة.

المواعيد: يوميا من 5 مساء إلى 12 صباحا بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: من 45 إلي 150 ريالا سعوديا

الموقع: بوليفارد سيتي

6- إنڤزيبيليا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

شاهد أشكالا فنية متنوعة تم دمجها في تجارب فنية استثنائية.

المواعيد: يوميا من 5 مساء إلى 11مساء بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: 35 ريالا سعوديا

الموقع: بوليفارد سيتي

7- باربي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

عيشي حلمك مع عالم باربي، من خلال مغامرات، وألعاب من خلال الواقع التفاعلي.

المواعيد: يوميا من 5 مساء إلى 12 صباحا بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: تبدأ من 45 إلي 200 ريال سعودي

الموقع: بوليفارد سيتي

8- فايف نايتس آت فريديز ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

عيش تجربة الرعب، في محاكاة تفاعلية للعبة الفيديو الأشهر “فايف نايتس آت فريديز “.

المواعيد: يوميا من 5 مساء إلى 12 صباحا بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: تبدأ من 45 إلي 200 ريال سعودي

الموقع: بوليفارد سيتي

9- عالم بليبي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يعيش الأطفال الصغيرة، مغامرات مع بليبي، في عوالم مختلفة.

المواعيد: يوميا من 5 مساء إلى 12 صباحا بداية من 29 أكتوبر

أسعار التذاكر: تبدأ من 45 إلي 150 ريالا سعوديا

الموقع: بوليفارد سيتي

الترتيب اسم التجربة المواعيد أسعار التذاكر الموقع نبذة عنها 1 زيرو ليتنسي يوميا من 5 مساء الى 2 صباحا 40 ريال بوليفارد سيتي واقع افتراضي 2 تجربة الأساطير يوميا من 5 مساء الى 2 صباحا من 50 إلي 200 ريال بوليفارد سيتي متحف تفاعلي لكرة القدم 3 الأسبوع الهندي يوميا الساعة الرابعة مساء مجاني حديقة السويدي عروض وحفلات موسيقية هندية يومية 4 ذا هايڤ يوميا من 4 مساء الى 12 صباحا من 50 إلي 200 ريال بوليفارد سيتي ألعاب وموسيقي 5 بيت زيلا يوميا من 5 مساء الى 12 صباحا من 45 إلي 150 ريال بوليفارد سيتي بيت رعب 6 إنڤزيبيليا يوميا من 5 مساء الى 11مساء 35 ريال بوليفارد سيتي معرض فني للأطفال 7 باربي من 5 مساء الى 12 صباحا من 45 إلي 200 ريال بوليفارد سيتي الواقع التفاعلي 8 فايف نايتس آت فريديز من 5 مساء الى 12 صباحا من 45 إلي 200 ريال سعو بوليفارد سيتي محاكاة للعبة فايف نايتس آت فريديز 9 عالم بليبي من 5 مساء الى 12 صباحا من 45 إلي 150 ريال سعو بوليفارد سيتي محاكاة لعالم بليبي جدول لفعاليات موسم الرياض 2023

الحفلات والمناطق المجانية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

قرية زمان: هي منطقة تراثية تقع في قلب موسم الرياض حيث تقدم تجربة تراثية مميزة للجمهور من خلال عرضها لمختلف التراث السعودي، مثل الحرف اليدوية والأطعمة الشعبية والملابس.

شجرة السلام: هي شجرة كبيرة وضخمة تقع في منطقة بوليفارد، تتميز بتصميم مميز يجمع بين التراث السعودي القديم والحديث.

منطقة التزحلق: تقدم تجربة ممتعة ومميزة للجمهور من خلال السماح لهم بالتزحلق بالدرجات في مسارات مخصصة.

منطقة الأطفال: تقع في منطقة البوليفارد، وتقدم العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال.

وأيضا الكثير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية مثل منطقة للرسم الحر ومتاهة ضخمة وعروض مسائية مضيئة وفي عطلة نهاية الأسبوع تقدم عروض راقصي الإضاءة ومقدمي الألعاب البهلوانية

قائمة أشهر المطاعم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

كشف موقع “webook”، عن قائمة تضم 26 مطاعما في موسم الرياض 2023، تم فتح باب الحجز في 18 مطعما.

1- سباغو spago ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم المأكولات البحرية، ومختلف أنواع اللحوم.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

2- اوڤر اندرoverunder ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم استراحات القهوة بالنهار، وتجربة الطهي بالظهيرة والأمسيات الأنيقة في بار الموكتيل.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

3- سكوتس scotts ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم المأكولات البحرية التقليدية، ومختلف أنواع اللحوم.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

4- ماديو madeo ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم الطعام الفاخر من المأكولات الإيطالية الرائعة.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

5- لي دو ماغو lesdeuxmagots ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم المطبخ اطباق فرنسية بسيطة للفطور، الغداء، والعشاء.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

6- واچيو مافيا wagyumafia ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم أندر قطع اللحم البقري واغيو من 20 مزرعة يابانية مختارة بعناية.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

7- كافيه إيل cafeelle ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم اطيب المأكولات الفرنسية، في أجواء المقهى الأنيقة والمريحة.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز:اضغط هنا

8- كي سباكا chispacca ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم لحوما نادرة بطعم ايطالي طبقا لوصفات نانسي سيلڤرتون

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

9- راؤول raouls ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم المطعم النيويوركي التاريخي اطباق البيسترو الفرنسية.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

10- جيم خانا gymkhana ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم المطعم وجبات مشهورة بالمجتمع البريطاني الهندي.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

11- قلاب CLAP ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم الأطباق اليابانية والموكتيلات المحضرة باحتراف.

المنطقة: رملة تيرازا

رابط الحجز: اضغط هنا

12- بروت Brute ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم طعام لاتيني يتميز باللحم الارجنتيني الفاخر.

المنطقة: رملة تيرازا

رابط الحجز: اضغط هنا

13- جونز ذا كروسر Jones The Grocer ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم أشهى الأطباق ويضم أقساما متعددة منها بيع التجزئة الفاخر، مخبزا وقسما للمعجنات، قهوة مختصة، ركن التشاركوتيري، وغرفة مميزة للأجبان الفاخرة

المنطقة: رملة تيرازا

رابط الحجز: اضغط هنا

14- ياكينيكو مافيا yakinikumafia ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم الواغيو المستدام، ولحم الأوزاكي المختار يدويا بأفضل طرق الطهي الياباني.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

15- جونز أون ثيرد joansonthird ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

تناول وجبات من وصفات الشيف جون ماكنمارا بأكثر مطاعمه شعبية في لوس أنجلوس.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

16- بيانكا bianca ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

مطعم أمريكي يقدم بيانكا تجربة فريدة مستوحاة من ثقافات المطبخ الإيطالي، الأرجنتيني والفرنسي.

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

17- فيردي ferdi ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

تمتع بوجبات تجمع بين النكهة الفرنسية واللمسة الساحرة لأمريكا اللاتينية

المنطقة: فيا رياض

رابط الحجز: اضغط هنا

18- ايرس كافية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

يقدم خيارات أطباق عالمية وكوكتيلات مبتكرة.

المنطقة: رملة تيرازا

رابط الحجز: اضغط هنا

ما هو تطبيق webook الخاص بفاعليات موسم موسم الرياض 2023؟

هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أطلقت تطبيق وي بوك webook ، لحجز تذاكر موسم الرياض 2023.

كيف تحجز تذاكر حفلات وعروض وفعاليات موسم الرياض 2023؟

1- من خلال الموقع الإلكتروني وي بوك webook

من هنا: اضغط هنا

2- من خلال تطبيق وي بوك webook ” “

التطبيق متوفر للهواتف الذكية بنظامي تشغيل أندورويد، و IOS لهواتف الآيفون.

أندورويد من هنا: اضغط هنا

أو من هنا للآيفون: اضغط هنا