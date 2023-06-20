فعاليات مجانية للمجتمع في عطلة نهاية الأسبوع في سوق مدينة جميرا

تتعاون إريال ، مع مسرح دبي للفنون الرقمية (TODA) ، بالإضافة الى” ذا لايت هاوس أرابيا” و”أرت فم” وغيرهما من خبراء أسلوب الحياة والصحة لإطلاق منتج إريال الجديد برائحة اللافندر من خلال فعالية مجانية يومي السبت والأحد 24و 25 يونيو في مسرح دبي للفنون الرقمي ، في سوق مدينة جميرا ، دبي.



تم تصميم فعاليات الحدث المقام لـ 48 ساعة بطريقة مبتكرة مستوحاة من إريال لافندر الذي يقدم 48 ساعة من الانتعاش وإزالة البقع لا مثيل لها. ويأتي الحدث كجزء من حملة #عيشها _باللافندر التي تشجع الجميع على اغتنام الفرصة وأخذ قسط من الراحة من صخب الحياة اليومية لتحسين مزاجنا لنزدهر ونبدع.

سيتمكن الزوار من المشاركة في سلسلة من الأنشطة المجانية، المستوحاة من خصائص اللافندر التي تعمل على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية في أجواء فواحة تغمرها رائحة اللافندر المنعشة والألوان الأرجوانية النابضة.

يتضمن برنامج حدث” عيشها باللافندر ” جلسات متنوعة تتضمن حديثًا عن علم نفس الألوان والروائح من لايت هاوس أرابيا، وجلسات يوغا وتأمل وعلاج عطري يستضيفها مسرح دبي للفنون الرقمية ، علاوة الى جلسات التطريز والرسم التي تقيمها “أرت فم” و”تركواز بوتيك استوديو “.

تم تنظيم ورش العمل بعناية لتجديد العقل وتنشيط الروح، مما يخفف من ضغوط الحياة، مثلما يخفف إريال لافندر ضغط غسيل الملابس .