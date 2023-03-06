أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم, فعاليات “سوق الموسم”، والتي تستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل 2023م، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى إحياء المواقع القديمة في الدرعية كالأسواق والميادين والساحات لتكون عامل جذب للزوار والأهالي على حد سواء.

وسيسهم السوق في صنع أنشطة اقتصادية تعزز من مداخيل الأسر المنتجة وذوي المهن من مجتمع الدرعية، عبر توفير منافذ متعددة لعرض منتجاتهم. وكذلك إبراز تاريخ الدرعية بكل تفاصيله ذات الصلة بالمكان، وسيشتمل على عرض منتجات الأسر المنتجة من المأكولات الشعبية والحلويات والقهوة بأنواعها، بالإضافة إلى منتجات الخضروات والفواكه، وكذلك منتجات العطور والملابس.

ويقام “سوق الموسم” في متنزه الطريف بجوار مركز الزوار في حي الطريف التاريخي، وسيكون بإمكان الزوار الوصول إلى السوق عبر مطل البجيري، حيث يقام كل يوم أربعاء حتى يوم السبت من كل أسبوع، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، ويستمر حتى منتصف شهر مايو 2023م.



وعرف “سوق الموسم” باسمه لكثرة “الحوانيت” التي يحويها، حيث شكل عامل جذب لأهالي الدرعية في الماضي، وكان يقع في الماضي بوادي حنيفة، وتحديدًا بين حي الطريف التاريخي من الجهة الغربية، ومطل البجيري من الجهة الشرقية.

وتواصل هيئة تطوير بوابة الدرعية أعمالها في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي للدرعية وإبرازه بما يليق بمكانته التاريخية والحضارية، وبما يعمق الهوية الوطنية لدى أبناء المملكة ويزيد من معرفتهم بماضي أجدادهم، يأتي ذلك جنباً إلى جنب مع أعمال التطوير المستمرة في “بوابة الدرعية” والتي تشمل البنى التحتية والأسواق والمرافق الترفيهية والسكنية ذات الأنماط العصرية، بما يحول الدرعية إلى وجهة أولى عالمية.