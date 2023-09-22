فعاليات اليوم الوطني 93.. ألعاب نارية في 16 مدينة ليس بينها مكة

سيتضمن جدول فعاليات اليوم الوطني 93 بالسعودية عروضاً للألعاب النارية تقام في 16 مدينة، ليس بينها مكة.

وتشهد المدن عروض الألعاب النارية المجانية في جميع أنحاء المملكة احتفالا باليوم الوطني الذي تمتزج فيه مشاعر المواطنين بين الفخر والولاء لبلادهم.

موعد عروض اليوم الوطني 93

وتقام عروض اليوم الوطني 93 للألعاب النارية في التاسعة مساء السبت 23 سبتمبر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نغني بفخر أغنية للوطن ونعيش فصلًا من إنجازاتنا الوطنية، هنا نحلم ونحقق سويًا. #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/VhrpqvsuFD — اليوم الوطني 93 (@SANationalDay) September 21, 2023

وستنقل القنوات السعودية المختلفة عروض الألعاب النارية علي الهواء مباشرة، خاصة تلك التي تقام في الساحات الكبيرة.

أماكن احتفالات الألعاب النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني 93

أبها: حديقة السد في أبها في شارع الفن. الأحساء: حديقة البحيرة في الهفوف، أكبر مدينة في محافظة الأحساء. الباحة: ستقيم مدينة الباحة الجبلية عرضا للألعاب النارية محاطا بالطبيعة الخلابة وشلال حقيقي في حديقة الأمير حسام. عرعر: برج المياه في عرعر على الحدود الشمالية إلى السعودية.. بريدة: منتزه الملك عبد الله الوطني، أكبر حديقة في القصيم. الدمام: حديقة الملك عبدالله العامة. حائل: حديقة السلام. جازان: ممشى كورنيش جازان. جدة: منتزه جدة سيشهد العرض الأكبر عرض في المنطقة وسيرافقه مسيرة الحرس الملكي. الخبر: كورنيش الخبر الشمالي. المدينة المنورة: حديقة الملك فهد الرئيسية. نجران: سكن حي الجامعة بنجران. الرياض: مدينة بوليفارد ستشهد أكبر عرض في المنطقة ويرافقه عرض الطائرات بدون طيار واحتفالات الفولكلور. سكاكا: وردة الجوف ستشهد أكبر عرض في مدينة الواحة. تبوك: المساحات الخضراء المفتوحة المسطحة لحديقة الورود. الطائف: حديقة الملك عبدالله العامة المترامية الأطراف.