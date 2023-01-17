تعرّضت شرطة لندن لانتقادات حادة بعد اعتراف الشرطي ديفيد كاريك، بارتكابه على مدى 17 عاماً، 24 عملية اغتصاب، إلى جانب عدد من الاعتداءات الجنسية، ما وصفته النيابة العامة البريطانية بأنه «من أكثر القضايا إثارةً للصدمة» بين تلك المتعلقة بواحد من عناصر الشرطة.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: «يتعين على الشرطة تسريح هؤلاء العناصر لاستعادة ثقة البريطانيين التي تبددت بسبب قضايا مماثلة لتلك المرتبطة بديفيد كاريك”.

وأوضح رئيس أجهزة الرقابة في الشرطة مات بار: «من السهل جداً على الأشخاص السيئين الانضمام إلى الشرطة والبقاء فيها”.

وقالت مساعدة قائد الشرطة باربرا غراي: «باسم شرطة منطقة لندن، أتقدم باعتذاري للنساء اللواتي اعتدى ديفيد كاريك عليهنّ»، مضيفةً: «كان ينبغي أن نكتشف ممارساته هذه، ولأننا لم نفعل ذلك فوّتنا فرصة تسريحه من الشرطة”.

وأمام إحدى محاكم لندن، أقرّ ديفيد كاريك (48 عاماً)، الاثنين، بذنبه في أربع جرائم اغتصاب.

وكان اعترف في 13 كانون الأول/ديسمبر بمسؤوليته عن 43 جريمة بينها 20 حالة اغتصاب، إضافة إلى اعتداءات جنسية ارتكبها بين عامي 2003 و2020.

وذكرت صحيفة الغارديان أن شجاعة امرأة بين ضحاياه قادت لكشفه حين تقدمت للشرطة وقامت بما يعتبر عمل بطولي في أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، للتصدي له رغم تهديدها بأنه يعمل مع كبار المسؤولين ورئيس الوزراء و أخبرت الفتاة الشرطة أن كاريك اغتصبها – ولوح لها ببطاقة هويته الشرطية وتفاخر بصلاته من أهم الشخصيات النافذة في البلاد قبل مهاجمتها.

وأحيت هذه القضية ذكرى وفاة سارة إيفرارد التي أحدثت صدمة في البلاد، وفي آذار/ مارس 2021.. اغتصب أحد عناصر الشرطة الفتاة التي كانت تبلغ 33 عاماً قبل أن يقتلها.

وكان ديفيد كاريك آنذاك واحداً من عناصر وحدة شرطة العاصمة المسؤولة عن أمن البرلمان والدبلوماسيين، والتابعة لشرطة لندن.

وأوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2021 ووجهت له أول تهمة بالاغتصاب.

وقال كبير المحققين إيان مور من أمام المحكمة: «بما أنّ القضية حظيت باهتمام وسائل الإعلام، ظهر عدد من الضحايا الجدد، وكان لشهاداتهنّ تأثير قوي جداً»، وأبدى توقعه بظهور مزيد من الضحايا بهذه القضية.

وتعرّف ديفيد كاريك إلى عدد من النساء عبر مواقع إلكترونية للمواعدة أو خلال نزهات ونشاطات، وكان يستخدم موقعه كعنصر في الشرطة لكسب ثقتهن.

شجاعة امرأة كشفت سلسلة اعتداءات على يد الشرطي السفاح

واعترف كاريك باغتصابه تسع نساء بعضهنّ بصورة متكررة، على مدى شهور وحتى سنوات.

وكان الشرطي يحتجز بعض ضحاياه داخل خزانة صغيرة تحت درج منزله لساعات من دون توفير الطعام لهنّ، وكان يصف بعضهنّ ب«العبيد»، وكان يسيطر على أموالهنّ ويعزلهنّ عن أقاربهنّ.

وأظهر التحقيق أن ديفيد كاريك كان موضع اتهامات عدة بالعنف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من دون أن يتسبب ذلك في إطلاق المسؤولين عنه تحقيقاً شاملاً.

وأكدت رئيسة دائرة الادعاء الملكية جاسوانت نروال أنّ هذه القضية، «من أكثر القضايا إثارةً للصدمة» بين تلك المتعلقة بواحد من عناصر الشرطة.

وقدمّ رئيس شرطة منطقة لندن مارك رولي، اعتذاره عن جرائم كاريك، مشيراً إلى أنّ كاريك مارس هذه التصرفات بسبب «قصور في نظام الشرطة” ولم تتصرف الشرطة بحزم بعد تورط شرطي آخر بجريمة اغتصاب وقتل ضد الشابة سارة.

الشرطي ديفيد كاريك

وأضاف: «لقد فشلنا وأنا آسف لذلك.. ما كان ينبغي أن يكون ديفيد كاريك عنصراً في الشرطة».

وأعلنت شرطة منطقة لندن عن إعادة مراجعة 1633 حالة اعتداء جنسي أو عنف منزلي مزعومة، عُني بها أكثر من ألف عنصر في الشرطة على مدى السنوات العشر الفائتة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن شعوره ب«اشمئزاز كبير من جرّاء الجرائم البشعة التي ارتكبها ديفيد كاريك»، مطالباً ب«الرد على تساؤلات جدية عن كيفية استطاعته استخدام منصبه بصورة سيئة».

وبما أنّ ديفيد كاريك أقرّ بذنب، لن تنعقد محاكمة في هذه القضية؛ بل ستُعقد جلسة للنطق بالحكم الذي سيصدر في حقه بدءاً من السادس من شباط/فبراير.

جريمة شرطي آخر استغل قيود كورونا

في سبتمبر 2021 أعلن القضاء البريطاني أن واين كوزنز البالغ 48 عاما وهو عنصر في شرطة لندن المكلفة حماية البعثات الدبلوماسية، أقر بذنبه في جريمة خطف واغتصاب وقتل الشابة ساره إيفرارد المسؤولة التسويقية البالغة 33 عاما في مارس 2021، في قضية أثارت سيلا من الشهادات بشأن سلامة النساء.

وكان كوزنز أوهم الضحية الشابة في الثالث من مارس حين كانت تمشي عائدة من بيت أصدقائها في منطقة كلابهام ، بأنه سيوقفها بحجة مخالفتها تدابير الحجر المنزلي، لكنه قام بخطفها ثم قتلها.

وعُثر على إيفرارد مقتولة خنقا وجثتها محترقة بعد سبعة أيام على فقدانها في أحد أحراج كنت جنوب شرق إنكلترا على مسافة أمتار من أرض يملكها واين كوزنز.

سجل حافل لأفراد سابقين في الشرطة البريطانية من السفاحين الذين أدينوا بعد حادثة سارة وهم قرابة 16 ممن اعتدوا جنسيا على النساء.