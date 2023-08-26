فضيحة القبلة : لاعبات إسبانيا يرفضن اللعب تحت إدارة رئيس الاتحاد الحالي

أعلنت اللاعبات الإسبانيات الـ23 اللواتي توجن بطلات للعالم في كرة القدم أنهن لن يمّثلن منتخب بلادهن تحت الإدارة الحالية برئاسة لويس روبياليس في أعقاب فضيحة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بكأس العالم ورفضه الاستقالة.

وقالت 55 لاعبة، من بينهن البطلات الـ23، في بيان “بعد كل ما حدث خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات اللواتي وقّعن على هذا البيان لن يلبّين دعوة المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون”.

وكررت هيرموسو أمس الجمعة، أن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات لم تكن برضاها، بعد أن رفض الأخير الاستقالة الجمعة على إثر الحادثة.

وقالت في بيان “أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة ولم أسعَ بأي طريقة إلى إثارة الرئيس. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها”.

وكان رئيس الاتحاد الإسباني قد تقدم باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023 لكنه أفاد أنه لن يستقيل من منصبه، وذلك خلال افتتاح الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة في مدريد.

ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان “عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً” وأنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استناداً الى منصبه.

وأكد “لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل”، مضيفاً “هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية”.

وافتتح روبياليس الجمعية العمومية الاستثنائية باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته ممسكاً بأعضائه التناسلية.

وأفاد “أريد القول إني آسف على ما جرى في لحظة من النشوة. لقد أمسكت بهذا الجزء من جسدي وفعلت ذلك وأنا أنظر الى خورخي فيلدا (مدرب المنتخب)”، مضيفاً “كنت عاطفياً جداً، وفقدت السيطرة ووضعت يدي هناك”.

وواجه الرجل المثير للجدل والبالغ من العمر 46 عاماً دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما قام بإمساك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوّة بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 في النهائي الأحد في أستراليا.

وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت ليل الخميس أن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي يعقدها الاتحاد الإسباني من أجل البحث بهذه القضية التي شغلت البلاد.

وبعد الذي ورد في وسائل الإعلام بشأن توجهه للاستقالة، كتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو على وسائل التواصل الاجتماعي إن “النسوية تُغَيّر كل شيء”.

ورد روبياليس الجمعة بإدانة ما سمه “النسوية الزائفة” التي “لا تبحث عن الحقيقة”.

وبدأ الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفاً في بيان “أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم (الخميس) أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية”.

وأفاد “فيفا” أن الحادث “قد يُشكل انتهاكاً للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا”.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس تصرفات روبياليس بأنها “غير مقبولة”، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) الى اقالته من منصبه.