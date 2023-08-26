فضيحة القبلة، الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس موقتاً، وسط ضجة أثارها بعدما أمسك برأس اللاعبة جينيفير هيرموسو وقبلها على شفتيها خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

وقال “فيفا” في بيان: “قرر رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي اليوم إيقاف السيد روبياليس موقتاً عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”.

واتهم الاتحاد الإسباني لكرة القدم اللاعبة بـ”الكذب” بشأن “القبلة” على شفتيها مع رئيسه لويس روبياليس، مهدّداً باتخاذ إجراءات قانونية.



وقال الاتحاد وروبياليس انهما سيظهران “كل الأكاذيب المنشورة، سواء باسم اللاعبة أو من قبل اللاعبة نفسها. سنتّخذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات القانونية للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني”.

وقالت هيرموسو الجمعة إن تقبيل شفتيها من قبل روبياليس بعد الفوز على إنكلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.

ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

وفي خطاب ناري، قال إن القبلة كانت “متبادلة، مبهجة وتوافقية”، وإن هيرموسو قالت “حسناً” عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفاً أنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استناداً إلى منصبه.

وأكّد أن هيرموسو “ضمّتني إلى ذراعيها وقرّبتني من جسدها”، لكن اللاعبة (33 عاماً) ردّت بقوّة على مزاعمه، قائلة انها شعرت “بالضعف” وانها كانت “ضحية اعتداء”.

أضافت في بيان نشرته رابطة لاعبات كرة القدم: “أريد توضيح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة التي أعطاني إياها ولم أحاول رفع الرئيس أبداً. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها”.

ونشر الاتحاد الإسباني أربع صور لتأكيد وجهة نظره بأن هيرموسو هي التي رفعت روبياليس، الذي بدت قدماه فوق الأرض، فيما ظهر أن تهديد الاتحاد لا يستهدف هيرموسو ورابطة اللاعبات فقط، بل كل من أضرّ بسمعة رئيس الاتحاد.