فضة، أول مذيعة شقراء تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في الكويت

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي مع إطلاق إحدى الصحف الإلكترونية المحلية أول مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأثارت المذيعة الشقراء تعليقات المغردين بعد ساعات قليلة من إعلان صحيفة “كويت نيوز”، التي يتابعها أكثر من مليون و200 ألف شخص على تويتر، عن أول مذيعة في دولة الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي، مطلقة عليها اسم “فضّة”.

وظهرت المذيعة “فضّة” بلباس رسمي موجهة حديثها للجمهور بالقول: “أنا فضّة، أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم”.