أعلن فريق الأطباء السعوديين يتقدمهم الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق قبل قليل عن انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري”بسام وإحسان” في العاصمة الرياض؛ بعد عملية جراحية ناجحة أجراها الفريق بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

وقال رئيس الفريق الطبي د. عبدالله الربيعة : بدأ العد التنازلي لعملية الفصل، الحمد لله تم فصلهما بنجاح”.

وأضاف “الربيعة” بحسب فيديو نشرته “الأخبارية“: استعجلنا في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل “إحسان”، ولا نتوقع له الحياة؛ لأنه غير مكتمل.

وأردف: المرحلة الثالثة كانت مرحلة حساسة وحرجة جدًا، وأسرعنا فيها قدر الإمكان؛ نظرًا لوجود ضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى وجهاز تناسلي لدى “إحسان”، واكتشفنا وجود قصر كبير جدًا في الأمعاء، مما يؤكد أن هناك تطفلاً من “إحسان” على “بسام”، وكان هناك اشتراك في أكثر من جزء سواء في البنكرياس أو الأوردة الدقيقة في الكبد وأغشية القلب، وتم التعامل مع ذلك، والآن التوأم كله في سريره.

وتابع: “إحسان” ليست لديه فرصة كبيرة في الحياة؛ فهو طفل متطفل، ويفتقد إلى العديد من الأعضاء، وفرصه في الحياة قد لا تتجاوز ساعات أو أيامًا، أما “بسام” فوضعه مستقر ولله الحمد.

وتقدم رئيس الفريق الطبي بالشكر إلى القيادة على الدعم غير المحدود.

وكانت العملية قد بدأت صباح اليوم، لفصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام“؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة للتوائم الملتصقة، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.

و يأتي إجراء هذه العملية الجراحية الدقية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي جرت على خمس مراحل شارك فيها 26 عضوا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

فيديو | انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" بنجاح #الإخبارية pic.twitter.com/2poAu0gBk8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023