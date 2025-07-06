فشل نظام الذكاء الاصطناعي يُثير جدلاً في بطولة تنس ويمبلدون

شهد اليوم في مباراة الدور الرابع في ويمبلدون 2025 بين سوناي كارتال (بريطانيا) وأناستازيا بافليوتشينكوفا (روسيا)، إثارة نظام تحكيم الخطوط الجديد المُدعّم بالذكاء الاصطناعي ( Hawk-Eyeعين الصقر) جدلاً كبيراً بسبب خلل تسبب بنقطة غير صحيحة لصالح لاعبة بريطانية.ففي لحظة حاسمة من المجموعة الأولى، ضربت كارتال كرةً خارج المربع بوضوح إلا أن نظام تحكيم الخطوط الإلكتروني “عين الصقر” فشل في تسجيل ذلك، ولم يُثبت خروجها، وبعد تأخير طويل، أوضح الحكم الرئيسي، نيكو هيلويرث، أن النظام لم يتمكن من تتبع النقطة، لذا كان لا بد من إعادة الإرسال. كسرت كارتال إرسال بافليوتشينكوفا، مما أثار رد فعل غاضب من اللاعبة الروسية، التي اتهمت الحكام بمحاباة اللاعبة البريطانية، قائلةً: “لقد سرقوا مني المباراة”.

ردود فعل اللاعبين والجمهور

زعمت أناستازيا بافليوتشينكوفا وجود تحيز لصالح البريطانيين، وأعربت عن إحباطها من عدم تمكن الحكم من إلغاء نظام الذكاء الاصطناعي، قائلةً: “لأنها محلية، يمكنهم قول ما يحلو لهم. لقد سلبتموني المباراة”. وعلى الرغم من هذه الحادثة، نجحت بافليوتشينكوفا في الفوز بالمجموعة الأولى في شوط فاصل، لكن الجدل ألقى بظلاله على المباراة. تأتي هذه الحادثة في أعقاب انتقادات وجهتها لاعبات أخريات لهذه التقنية مؤخرًا، وسبق أن وصفت إيما رادوكانو النظام بأنه “مُريب” بعد هزيمتها، قائلةً إنها واجهت عدة قرارات “خاطئة للغاية” ولا تثق بالتقنية، وشكك جاك درابر أيضًا في دقة النظام، مشيرًا إلى أن بعض القرارات لم تتطابق مع علامات الملعب المرئية، وصرح قائلًا: “بصراحة، لا أعتقد أنها دقيقة بنسبة 100%”. يذكر أن عام 2025 هو أول عام تستبدل فيه ويمبلدون حكام الخطوط البشريين بالكامل بتقنية عين الصقر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق دقة وثبات أكبر. ة يستخدم النظام الذي اشترته سوني من شركة بريطانية، كاميرات متعددة لتتبع الكرة وإجراء قرارات فورية، ولكن عندما يفشل، تتطلب القواعد إعادة تشغيل النقطة، ولا يمكن للحكام إصدار حكمهم الخاص.و أثارت هذه الخطوة جدلًا بين اللاعبين والجماهير والمسؤولين، حيث أعرب البعض عن أسفه لفقدان العنصر البشري، بينما أبدى آخرون قلقهم بشأن موثوقية التقنية. و دافع مسؤولو ويمبلدون عن التقنية، حيث أعربت ديبي جيفانز، رئيسة نادي عموم إنجلترا، عن ثقتها في دقتها، مشيرةً إلى أن اللاعبين طلبوا سابقًا نظامًا إلكترونيًا لتحديد الخطوط لتقليل الخطأ البشري. ة يجادل المنظمون بأن النظام أكثر دقة من الحكام البشريين، ويتماشى مع التوجهات السائدة في البطولات الكبرى الأخرى. وكانت الحادثة اليوم خللًا واضحًا في الذكاء الاصطناعي – حيث فشل نظام “عين الصقر” في تحديد نتيجة واضحة، مما أدى إلى إعادة نقطة واتهامات بالتحيز. وقد أدى هذا الجدل إلى تكثيف التدقيق في نظام ويمبلدون الجديد لتحديد الخطوط، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل، حيث أعرب العديد من اللاعبين البارزين عن مخاوفهم بشأن موثوقيته ونقص الإشراف البشري.

Anastasia advances 👉



Anastasia Pavlyuchenkova reaches the quarter-finals at #Wimbledon for the second time after beating Sonay Kartal 7-6(3), 6-4 on Centre Court ✨ pic.twitter.com/25IgoG4HSG — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2025