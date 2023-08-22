فشل مفاوضات بشكتاش مع راموس وتاليسكا لأسباب مالية

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم أن المفاوضات مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس والمهاجم البرازيلي تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي وصلت لحائط مسدود بسبب الاختلاف على الشروط المالية.

وقال نادي بشكتاش في بيان: “لاعبو كرة القدم الناجحون مثل أندرسون تاليسكا وسيرخيو راموس، اللذان يحتلان مكانة مهمة في سوق كرة القدم العالمية بفضل إمكاناتهما الكبيرة، والتي يرغب كل نادٍ وكل رئيس وكل مدرب في رؤيتهما ضمن فرقهم، كانوا على جدول انتقالات نادينا”.

Kulübümüzden Açıklama



Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:



Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023

وأضاف البيان: “في هذا الاتجاه، تم الاتصال بكل من أندرسون تاليسكا وناديه (النصر السعودي) وسيرخيو راموس، وتم إنهاء المفاوضات التي أجريت معهما مراعاة لمصالح نادينا، بسبب الخلافات حول القضايا المالية”.

يتواجد المدافع الإسباني سيرخيو راموس صاحب 37 عاماً من دون فريق حالياً عقب رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الأخيرة.

كما أن راموس يتواجد في قائمة بعض الأندية في دوري روشن السعودي والدوري الأميركي للمحترفين كما أبدى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني اهتمامه بالتعاقد مع بطل قائد ريال مديد السابق بحسب ما كشفت عنه صحيفة “ماركا”.

أما المهاجم تاليسكا فإنه مازال مرتبطا بعقد مع نادي النصر السعودي حتى عام 2026.