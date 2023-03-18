فشل محاولات انقاذ بنك فيرست ريبابليك في تهدئة مخاوف المستثمرين

تراجعت أسهم “فيرست ريبابليك بنك” بأكثر من 30% يوم الجمعة بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها أكبر البنوك الأمريكية في إقناع المستثمرين بأن البنك المتعثر يتمتع بأسس مالية صلبة، ليفقد سهم ما يقرب من 70% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأدى تراجع سعر السهم أمس إلى القضاء على المكاسب التي تحققت يوم الخميس، عندما قامت مجموعة من البنوك بما فيها “جيه بي مورجان تشايس” و”سيتي جروب” و”بنك أوف أمريكا” و”ويلس فارجو” بإيداع 30 مليار دولار في البنك المتعثر في محاولة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي الذي تضرر بشدة من جراء افلاس بنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر.

يعكس هبوط يوم الجمعة المخاوف من أن صفقة إنقاذ البنوك الكبرى لم تعالج بشكل كامل المشاكل في “فيرست ريبابليك”، والذي علق أيضاً توزيعات الأرباح يوم الخميس. وقد أدى الاضطراب إلى دفع المحللين للتساؤل عما إذا كان من الممكن الضغط على البنك للعثور على مشترٍ.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشكل خاص بشأن البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له لأنه يلبي احتياجات العملاء الأثرياء الذين لديهم أرصدة حسابات كبيرة لا تدعمها الهيئة الفدرالية لضمان الودائع.

وقدر المحللون في “جيفريز” أن ما يصل إلى 89 مليار دولار من الودائع غادرت البنك خلال الأسبوع الماضي. واقترض البنك عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطي الفيدرالي وبنك قروض السكن الفدرالي لسد الفجوة.

وأثار الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر – ثاني وثالث أكبر إخفاقات مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة، على التوالي – مخاوف من أن العملاء القلقين قد يستنزفون الودائع من البنوك الصغيرة والمتوسطة الأخرى.

وانتشرت المخاوف في الأسواق المالية العالمية ، مما أثر على الأسهم وزاد الطلب على استثمارات الملاذ الآمن.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1,1% يوم الجمعة ، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1,2%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية بنسبة 0,7%. وسجل الذهب أعلى مستوى له في 11 شهراً بارتفاعه 3,7% إلى 1993,7 دولار للأونصة . واشترى المستثمرون السندات الحكومية الأمريكية وارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ شهور.