سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

فشل جو بايدن بالالتزام بقواعد كورونا وتجنب الاتصال المباشر في جولته الشرق أوسطية

سامر باطر by سامر باطر

كان يفترض أن يمتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اللمس و الاتصال المباشر مع مستقبليه خلال جولته الشرق أوسطية تحاشيا لكورونا لكنه سارع وصافح مسؤولين اسرائيليين لدى وصوله المطار أمس و كان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن “سيقلل الاتصال قدر الإمكان” خلال رحلته إلى إسرائيل والسعودية على أثر ازدياد انتشار فيروس كورونا.

ونقلت ا ف ب عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل قولها “نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان”.

وذكرت بلومبرغ أن بايدن ظهر في لقطات تكشف مصافحته المطولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ، وبعدها لم يعد قادرا عن تكرار المصافحة باليد مع لقاءه عددا من المسؤولين الإسرائيليين والأشخاص الآخرين خلال زيارة إلى النصب التذكاري لإسرائيل.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...