فشل جو بايدن بالالتزام بقواعد كورونا وتجنب الاتصال المباشر في جولته الشرق أوسطية

كان يفترض أن يمتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اللمس و الاتصال المباشر مع مستقبليه خلال جولته الشرق أوسطية تحاشيا لكورونا لكنه سارع وصافح مسؤولين اسرائيليين لدى وصوله المطار أمس و كان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن “سيقلل الاتصال قدر الإمكان” خلال رحلته إلى إسرائيل والسعودية على أثر ازدياد انتشار فيروس كورونا.

ونقلت ا ف ب عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل قولها “نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان”.

وذكرت بلومبرغ أن بايدن ظهر في لقطات تكشف مصافحته المطولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ، وبعدها لم يعد قادرا عن تكرار المصافحة باليد مع لقاءه عددا من المسؤولين الإسرائيليين والأشخاص الآخرين خلال زيارة إلى النصب التذكاري لإسرائيل.