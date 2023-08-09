فسخ عقد مدرب ولفرهامبتون قبل أيام من انطلاق الدوري الإنكليزي

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنكليزي لكرة القدم فسخ عقد المدير الفني الإسباني خولن لوبيتيغي بعد التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق البريميرليغ.

وشدد ولفرهامبتون في بيان له على أن لوبيتيغي (56 عاماً) الذي تسلّم مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلفاً للبرتغالي برونو لاجي يغادر النادي بسبب “خلافات في الرأي حول مواضيع معينة” مما أدى بالطرفين إلى تفضيل “فسخ العقد ودياً”.

ولم تكن صفقات نادي ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية على قدر آمال مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد وإشبيلية والمنتخب الإسباني السابق، حيث فشل في تعويض رحيل العديد من كوادره على غرار البرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي) وكونور كودي (ليستر سيتي) والمكسيكي راوول خيمينيس (فولهام) والإيرلندي نايثن كولنز (برنتفورد).

من ناحيته، تمنى لوبيتيغي في البيان الذي نشره النادي الإنكليزي “حظاً سعيداً لفريق ولفرهامبتون في المستقبل” وقال: “أشكركم على إتاحة الفرصة لي لتولي مسؤولية هذا النادي الرائع”.

ونجح لويبيتغي في تفادي هبوط ولفرهامبتون الذي كان يقبع في قاع الترتيب إلى الدوري الإنكليزي الأول (تشامبيونشيب) وقاده لاحتلال المركز الثالث عشر في الموسم المنصرم محققاً 9 انتصارات أبرزها على ليفربول وتوتنهام.

في المقابل، لم يفصح النادي عن هوية المدرب الذي سيخلف لوبيتيغي وذلك قبل أيام من عودة عجلة منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز للدوران حيث يستهل الفريق موسمه الجديد برحلة محفوفة بالمخاطر حينما يواجه مانشستر يونايتد في 14 آب/أغسطس الحالي.