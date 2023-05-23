فرنسي يجتاز 14 دولة على دراجة هوائية ليؤدي الحج في السعودية

وصل شاب فرنسي مسلم على متن دراجة هوائية، حديثاً، إلى تركيا محطته الحادية عشر في رحلته التي بدأها من فرنسا في نهاية أبريل/نيسان الماضي لأداء فريضة الحج في أراضي المملكة العربية السعودية التي قد تكون الدولة الرابعة عشر ضمن رحلته إلى الأراضي المقدسة.

وقال تقرير لوكالة “الأناضول” للأنباء إن الشاب نبيل النصري ذو الأصول المغربية انطلق من فرنسا يوم 22 أبريل/نيسان الماضي ماراً بـ 11 دولة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتجه بعد تركيا إلى إقليم كردستان العراق ثم العراق فالسعودية.

وأضاف أن “النصري” أراد إحياء تجربة الحج التقليدي التي اتبعها المسلمون في الماضي، ولفت الانتباه لظاهرة الاحتباس الحراري.

وبدأت السعودية، يوم الأحد الماضي، في استقبال أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لحج العام 1444 هـ، في الوقت الذي أكدته مجموعة الخطوط السعودية أن موعد وصول أولى الرحلات الجوية إلى المملكة سيكون تحديداً بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يوم 21 مايو/أيار 2023.

وأكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ، والمساهمة في توفير وصول آمن وانسيابي للحجاج في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم.

وشملت الاستعدادات جاهزية الخطط التشغيلية لتنفيذ مرحلتي وصول ومغادرة الحجاج عبر ما يقارب 7700 رحلة طيران خصص فيها ما يقارب 1.7مليون مقعد لضيوف الرحمن، ستهبط في 6 مطارات من مطارات المملكة، ممثلة في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، بالإضافة إلى مطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وتتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف والتنظيم على شبكة الطرق الوطنية كافة، حيث قامت الهيئة بمسح أكثر من 13 ألف كم من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 آلاف كم من الحواجز الخرسانية والمعدنية، مع تنفيذ الدهانات الأرضية بحوالي 600 كم، وإزالة أكثر من 40 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية، وتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية بإجمالي 2400 لوحة، وتسهم هذه الجهود في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى عالمياً في ترابطها.

وتركز الهيئة على تهيئة 24 ألف حافلة وأكثر من 120 مراقباً ميدانياً سيعملون عبر مداخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت المرخصة في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بالإضافة لتفعيل ثلاث تجارب عملية في تقنيات النقل الحديثة.

وحرصت الهيئة العامة للموانئ على رفع درجات الكفاءة ومستويات الأداء، لإنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج، واستلام أمتعة الحجاج، وحتى انتقالهم لتأدية نُسكهم بيسر وطمأنينة، من خلال خطة تشغيلية ولوجستية متكاملة تستوعب استقبال أكثر من 10 آلاف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي وتخصيص عدد 361 كادراً بشرياً و100 نقطة لإجراءات الجوازات، و300 عربة متطورة لنقل أمتعة الركاب، وتجهيز صالتي القدوم والمغادرة والتأكد من سلاسة الحركة، وتواجد المختصين بالأماكن المحددة؛ لضمان استمرارية الأعمال بالميناء، وتسهيل حركة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.