فرنسا والفيروس يكتسحان هولندا برباعية نظيفة

استهل المنتخب الفرنسي، وصيف بطل مونديال 2022، تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بفوز كاسح على ضيفه الهولندي 4-0 على ملعب ستاد “دو فرانس” في ضواحي العاصمة باريس الجمعة ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتعرض منتخب “الطواحين” لانتكاسة عشية المباراة بإصابة خمسة لاعبين بعدوى فيروسية بينهم مهاجم ليفربول الإنكليزي كودي خاكبو ومدافعا بايرن ميونيخ الألماني ماتيس دي ليخت ونيوكاسل الإنكليزي سفين بوتمان.

وسبق أن تعرض المنتخب “البرتقالي” لصفعة مطلع الاسبوع بانسحاب لاعب وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ ومهاجم أياكس ستيفن بيرخفين بسبب الإصابة.

وسجل أنطوان غريزمان (2)، دايو أوباميكانو (8) وكيليان مبابي (21 و88) في مباراته الاولى كقائد، أهداف المنتخب الفرنسي، متجاوزا بهدفه الـ38 مع المنتخب رقم كريم بنزيمة.

وحرم الحارس مايك مينيان خليفة القائد المعتزل هوغو لوريس هولندا من هدف شرفي عندما تصدى لركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وخاض المنتخبان أول مباراة لهما منذ مونديال قطر 2022 أواخر العام الماضي، عندما تنازلت فرنسا عن لقبها بخسارتها بركلات الترجيح في نهائي مجنون أمام الارجنتين (الوقتان الاصلي والاضافي 3-3) التي كانت أقصت هولندا من ربع النهائي بالسلاح ذاته.

وأبقى الاتحاد الفرنسي على ثقته بالمدرب ديدييه ديشان رغم الهزيمة في النهائي الذي سجل فيه مبابي ثلاثية، بعد أن قاده الى لقب مونديال روسيا 2018، فيما عاد رونالد كومان إلى رأس الجهاز الفني لهولندا بعد رحيل المخضرم لويس فان خال بعد المونديال.

واختار ديشان البدء براندال كولو موانيه على حساب المخضرم أوليفييه جيرو الذي أصبح في مونديال قطر الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا (53) متجاوزًا تييري هنري.

وقام المنتخب الفرنسي بانطلاقة نارية وافتتح التسجيل عندما افتك غريزمان الكرة من كينيث تايلور في منتصف الملعب فوصلت الى كولو موانيه ومنه الى مبابي على الجهة اليسرى في المنطقة، مررها الى منتصفها نحو غريزمان المنطلق من الخلف فتابعها بيسراه الى يمين الحارس ياسبر سيليسن، منهيًا سلسلة من 16 مباراة من دون زيارة الشباك مع منتخب بلاده وتحديدًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وضاعف أصحاب الارض التقدم عندما رفع غريزمان الكرة من ركلة ثابتة عن الجهة اليمنى، خرج لها الحارس بطريقة خاطئة فاصطدمت بأوباميكانو وتتابع طريقها الى الشباك (8).

وأحرز مبابي، هداف مونديال قطر بثمانية أهداف، الثالث بتسديدة جميلة من داخل المنطقة مسجلا هدفه الـ37 معادلا رقم بنزيمة.

ودفع كومان بعد مرور نصف ساعة بفاوت فيغهورست مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي، بدلا من تايلور، هو الذي سجل هدفين ضد الارجنتين، أحدهما في الوقت بدل الضائع ليجر المباراة الى شوطين إضافيين.

لكن هولندا لم تجد الاجابات في الشوط الثاني قبل أن يسجل مبابي الهدف الرابع بعد أن تلاعب بالمدافعين وسدد كرة بيمناه الى يمين الحارس ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ المنتخب.

ويتخلف ابن الـ24 عامًا فقط عن جيرو، هنري (51)، غريزمان (43) وميشال بلاتيني (41).

ومنح دشان لاعب الوسط كيفرين تورام بداياته الدولية، ليتواجد نجل اللاعب الدولي السابق ليليان، بجانب شقيقه المهاجم ماركوس الذي بقي على مقاعد البدلاء.

وتحصلت هولندا على ركلة جزاء إثر لمسة يد على أوباميكانو بعد رأسية من فيغهورست، لكن حارس ميلان الايطالي تصدى لمحاولة ممفيس (90+5).

وفي المباراة الاخرى من المجموعة، فازت اليونان بطلة أوروبا عام 2004 على مضيفها جبل طارق المتواضع 3-0، فيما غابت جمهورية ايرلندا عن هذه الجولة.

وتحل فرنسا ضيفة على ايرلندا الاثنين فيما تستضيف هولندا جبل طارق في روتردام في اليوم ذاته.