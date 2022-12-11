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فرنسا ضد انجلترا: الديوك تقصي الأسود الثلاثة وتتأهل لنصف نهائي المونديال

أهل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، للدور نصف النهائي بمونديال قطر إثر فوزه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.
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تأهل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، للدور نصف النهائي بمونديال قطر إثر فوزه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

أبرز محطات المباراة

  • أحرز هدف التقدم لفرنسا تشاوميني في الدقيقة 17 من الشوط الأول 
  • وجاء هدف التعادل لانجلترا من ضربة جزاء أحرزها هاري كين في الدقيقة 54
  • أحرز هدف الفوز لانجلترا جيرود في الدقيقة 78
  • أهدر هاري كين ضربة جزاء في الدقيقة 82 لتضيع على انجلترا فرصة التعادل

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المرة الأولى

كانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه  فيها فرنسا حاملة اللقب منتخب إنجلترا – وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في مرحلة خروج المغلوب في أي مسابقة على الإطلاق. وتأهلت الأرجنتين وكرواتيا يوم الجمعة إلى ربع النهائي، بفوزهما على هولندا والبرازيل على التوالي بركلات الترجيح. كما تأهل المغرب في وقت سابق بالفوز بهدف دون رد على البرتغال.

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