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فرنسا تصعد إلى دور الثمانية ومبابي يتصدر قائمة الهدافين

تصدر الفرنسي "كيليان مبابي" قائمة هدافي كأس العالم بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده على نظيره البولندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد الثمامة ضمن مبارات دور الستة عشر، ليصعد منتخب الديوك إلى دور الثمانية.
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تصدر الفرنسي “كيليان مبابي” قائمة هدافي كأس العالم بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده على نظيره البولندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد الثمامة ضمن مبارات دور الستة عشر، ليصعد منتخب الديوك إلى دور الثمانية.

ضغطت فرنسا، منذ بداية اللقاء إلى أن استطاع “جيرو” هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع بلاده، ثم حسم مبابي الفوز بتسديدة قوية في الدقيقة 74، ثم أضاف هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع.

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وقلص ليفاندوفسكي النتيجة في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء، لتفشل بولندا، في الصعود إلى دور الثمانية منذ 1982.

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 أرقام جديدة للديوك

  • أصبح “مبابي” أول لاعب يسجل تسعة أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ عامه 24
  • وصل رصيد “مبابي” إلى نفس رصيد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين حيث سجل كل منهما تسعة أهداف
  • سجل “أوليفيه جيرو” هدفه الدولي الثاني والخمسين، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب الديكة متجاوزا رقم تيري هنري
  • الحارس هوجو لوريس شارك في مباراته الدولية رقم 142 ليتقاسم الرقم القياسي في بلاده مع ليليان تورام.

وينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا، لملاقاته في مباراة دور الثمانية يوم السبت المقبل.

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