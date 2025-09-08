فرنسا تدخل في أزمة سياسية جديدة مع خسارة رئيس الوزراء تصويت حجب الثقة

خسر رئيس الحكومة الفرنسية تصويتا حاسما في البرلمان مما تسبب بإسقاط الحكومة بسبب رفض خططها لمواجهة الدين العام، مما يدخل البلاد في أزمة سياسية، وسيوكل للرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين بحسب ما نقلته وكالات الأنباء. يأتي ذلك بعد أن صوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لخطة بايرو لمواجهة المديونية التي بلغت 3415 مليار يورو والتي سترتب على فرنسا فوائد تزيد على 67 مليار يورو هذا العام. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه «بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته». تولى فرنسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب رئيس الوزراء قبل 9 أشهر فقط. ويتعيّن عليه الآن تقديم استقالته، تاركاً ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا. وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء جديداً «خلال الأيام المقبلة»، وأفاد مكتب رئيس الوزراء لـ«رويترز» بأن بايرو سيقدم استقالته صباح غد الثلاثاء.

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديات متزايدة مع تزايد الشكوك حول قيادته، حيث وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2017. تشير استطلاعات الرأي إلى أن 77% من الفرنسيين غير راضين عن إدارته.

وتأتي هذه التحديات في ظل أزمة الميزانية التي تعصف بالبلاد، بالإضافة إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي. وتستعد فرنسا لموجة من الاضطرابات الاجتماعية، بدءًا من يوم الأربعاء، حيث دعت حركة “مدنية” – مدعومة ببعض النقابات والأحزاب اليسارية – إلى “شل البلاد”، إلا أن حجم الاستجابة لهذه الدعوة لا يزال غير واضح. بالإضافة إلى ذلك، دعت النقابات إلى إضراب ومظاهرات في 18 سبتمبر للاحتجاج على سياسات الحكومة وميزانيتها المقترحة. ومن المتوقع أن تعلن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن تصنيف الديون الفرنسية يوم الجمعة، مع وجود احتمال كبير لتخفيض التصنيف بسبب الظروف الحالية.