بات لاعب الوسط إنزو فرنانديز، المتوّج بلقب بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين في قطر نهاية العام 2022، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتقاله إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو من بنفيكا البرتغالي.

ووقع فرنانديز البالغ من العمر 22 عاماً، عقداً لمدة ثمانية أعوام ونصف العام ينتهي في 2031.

وتجاوز فرنانديز الذي اختير أفضل لاعب شاب في مونديال قطر، المبلغ القياسي السابق الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش إذ بلغ وقتها 115 مليون يورو.

وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديز من ريفر بلايت الأرجنتيني في تموز/يوليو الماضي، مقابل 10 ملايين يورو في صفقة تمتد حتى عام 2027.

ولم يصدر تشيلسي أي بيان بشأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط، الذي خطف الأنظار في مونديال قطر وساهم بشكل أساسي في قيادة بلاده الى لقبها العالمي الأول منذ 1986.

A NEW British transfer record! ??



Chelsea have signed Enzo Fernandez for a British record £106.8m from Benfica. pic.twitter.com/c7wXssnpXD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 1, 2023

تشيلسي دفع 300 مليون يورو على فرنانديز وزملائه الجدد

وبتعاقده مع فرنانديز، تجاوز حجم انفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلثاء، أكثر من 300 مليون يورو، بعدما ضم الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك مقابل 100 مليون يورو (مع المكافآت)، والفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو مقابل 40 مليون يورو، إضافة الى حصوله على خدمات البرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica ???? #CFC #DeadlineDay



Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed.



Boarding set to be completed — London ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

وسبق لتشيلسي أن أنفق أيضاً في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، الأرجنتيني ماركو كوكوريلا من برايتون أو رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

وعوّض النادي اللندني بعضاً من الأموال التي أنفقها في الصيف بتخليه عن الألماني تيمو فيرنر لصالح فريقه السابق لايبزيغ، الإيطالي إيمرسون لجاره وست هام، الاسكتلندي بيلي غيلمور لبرايتون، وصولاً إلى الإيطالي جورجينيو، الذي انتقل في الساعات القليلة الماضية إلى الجار الآخر أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الممتاز.